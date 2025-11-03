“Estoy súper orgullosa”: Fran Maira se refirió al debut de su hermana en el Miss Mundo Chile - Chilevisión

La cantante nacional reveló que su hermana, Macarena Maira, representante de Lo Barnechea, no tenía experiencia en pasarela, por lo que fue su idea incentivarla: "Así como que la obligué", admitió.

Fran Maira se refirió al debut de su hermana, Macarena, en el Miss Mundo Chile 2025, donde clasificó como finalista por la comuna de Lo Barnechea.

La final del certamen de belleza se llevará a cabo este próximo 9 de noviembre por las pantallas de Chilevisión y son 20 candidatas las que irán por la corona.

¿Qué dijo Fran Maira sobre su hermana?

Fran Maira es la hermana mayor de Macarena y llegó junto con sus padres, Alejandro y Aline, momentos antes de que comenzara el certamen para apoyar a la joven de 22 años.

La artista se sentó en primera fila y desde ahí logró animarla e incluso aconsejarla con las poses. Fran grabó cada momento y lo subió a redes sociales.

"Yo estoy súper orgullosa. Lo está haciendo increíble. La Maca se metió hace un mes a esto, nunca había hecho ni pasarelas, ni desfiles. Le dije que tenía talento, así como que la obligué", reconoció Fran Maira en conversación con LUN.

Finalmente, concluyó: "Este desafío yo creo que le está haciendo super bien y la competencia está muy buena. Hoy, desde mi puesto, le decía y le hacía gestos para que se relajara y disfrutara porque ella de repente estaba media tiesa".