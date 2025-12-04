Solo con tu RUT: Consulta acá si tienes bonos disponibles por cobrar - Chilevisión

Una plataforma del Estado de Chile te permite conocer al instante si tienes beneficios, subsidios o pensiones pendientes de cobrar. Revisa acá cómo hacer solo con tu RUT.
El Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con una herramienta que, ingresando únicamente el RUT, permite saber al instante si tienes algún beneficio que aún no has cobrado.
Se trata de una plataforma que se vuelve muy importante en estas fechas de fin de año, donde además suelen aumentar los gastos.
¿Qué podrías cobrar? Si tienes pendientes, podrías recibir pagos por Bono al Trabajo de la Mujer, PGU, Bono de Protección, Aguinaldos, Aporte Familiar Permanente, entre muchos otros.
A continuación te explicamos paso a paso cómo revisar si tienes bonos pendientes de cobrar solo usando tu RUT: