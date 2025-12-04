 Solo con tu RUT: Consulta acá si tienes bonos disponibles por cobrar - Chilevisión
04/12/2025 18:44

Solo con tu RUT: Consulta acá si tienes bonos disponibles por cobrar

Una plataforma del Estado de Chile te permite conocer al instante si tienes beneficios, subsidios o pensiones pendientes de cobrar. Revisa acá cómo hacer solo con tu RUT.

Publicado por CHV Noticias

El Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con una herramienta que, ingresando únicamente el RUT, permite saber al instante si tienes algún beneficio que aún no has cobrado.

Se trata de una plataforma que se vuelve muy importante en estas fechas de fin de año, donde además suelen aumentar los gastos.

¿Qué podrías cobrar? Si tienes pendientes, podrías recibir pagos por Bono al Trabajo de la Mujer, PGU, Bono de Protección, Aguinaldos, Aporte Familiar Permanente, entre muchos otros.

Solo con tu RUT: Revisa acá si tienes bonos por cobrar

A continuación te explicamos paso a paso cómo revisar si tienes bonos pendientes de cobrar solo usando tu RUT:

  • Ingresar al sitio web de ChileAtiende o haciendo clic en la imagen de más abajo.
  • Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento.
  • Allí se desplegará una pestaña que te indicará claramente si tienes beneficios pendientes por cobrar.
  • En caso de que sí, tendrás que ingresar tu ClaveÚnica. De ser así, puedes solicitar el pago, a través de depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial.

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

