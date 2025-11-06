 ¿Eres mamá en Chile? Si cumples con los requisitos puedes acceder a $952 mil todos los meses - Chilevisión
Minuto a minuto
Pueden haber más víctimas: Lo que se sabe del macabro hallazgo de los cuerpos en fosa de San Vicente “Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde PDI ya realizó diligencias: Surge testigo clave en triple crimen de La Reina “Pone las manos al fuego por él”: Alcalde de Isla de Maipo revela conversación con exesposa de Eduardo Cruz-Coke
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/11/2025 11:57

¿Eres mamá en Chile? Si cumples con los requisitos puedes acceder a $952 mil todos los meses

Revisa con tu RUT si accedes a uno de los aportes económicos que el Estado de Chile hace todos los meses a sus beneficiarias.

Publicado por CHV Noticias

Todos los meses, el Bono por Hijo es un aporte económico esencial para madres chilenas.

El beneficio está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y una de sus particularidades es que está destinado a mujeres pensionadas que cumplan una serie de requisitos.

Para acceder a este beneficio estatal no es necesario postular, pero sí debes completar un trámite por ChileAtiende. A continuación, revisa qué necesitas y cómo hacerlo.

¿Cómo se calcula el Bono por Hijo?

El Bono por Hijo no tiene un monto único y, por el contrario, cuenta con una fórmula para calcular cuánto reciben sus beneficiarias. 

¿La razón? El aporte comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, lo que equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen y tengan entre 18 y 65 años).

De esta forma, los montos se calculan así:

  • Si tu hijo/a nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009, que equivale a $165 mil pesos.
  • Si, en cambio, nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto vigente durante el mes de su nacimiento. 

En algunos casos, bajo una serie de condiciones, el monto podría alcanzar los $950 mil pesos.

Requisitos para acceder al Bono por Hijo

Para recibir el Bono por Hijo, la persona que opta a ser beneficiaria debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser madre y haber cumplido 65 años.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)
  • Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.
  • Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.
  • Debes haber residido en Chile por un periodo de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de bonificación.
  • Tener cédula de identidad vigente.

Consulta con tu RUT si te corresponde el Bono por Hijo

Cumples con los requisitos? Así puedes acceder al Bono por Hijo

Si deseas optar al Bono por Hijo, debes hacer el proceso a través de ChileAtiende (en su sitio web) ingresando tu ClaveÚnica y siguiendo los pasos que indique la plataforma.

Además de esa, existen otras modalidades, que son detalladas a continuación: 

  • Mediante una videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.
  • En una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.
  • En una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno).
  • En la municipalidad de tu comuna.
  • En tu compañía de seguros.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina

El prefecto (r) Mauricio Soto, exjefe de Equipo Táctico de la PDI, revisó los registros clave de la investigación. "Un llamado frívolo, no emite ninguna emoción", afirmó.

06/11/2025

¿Peligra la corona? Inna Moll respondió al polémico video en Miss Universo con alusión a drogas

La representante de Chile en el certamen de belleza que comenzó esta semana en Tailandia levantó diversas críticas por un trend de TikTok. Luego ofreció disculpas y explicó el origen del registro.

06/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025