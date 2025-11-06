¿Eres mamá en Chile? Si cumples con los requisitos puedes acceder a $952 mil todos los meses - Chilevisión

Revisa con tu RUT si accedes a uno de los aportes económicos que el Estado de Chile hace todos los meses a sus beneficiarias.

Todos los meses, el Bono por Hijo es un aporte económico esencial para madres chilenas.

El beneficio está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y una de sus particularidades es que está destinado a mujeres pensionadas que cumplan una serie de requisitos.

Para acceder a este beneficio estatal no es necesario postular, pero sí debes completar un trámite por ChileAtiende. A continuación, revisa qué necesitas y cómo hacerlo.

¿Cómo se calcula el Bono por Hijo?

El Bono por Hijo no tiene un monto único y, por el contrario, cuenta con una fórmula para calcular cuánto reciben sus beneficiarias.

¿La razón? El aporte comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, lo que equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen y tengan entre 18 y 65 años).

De esta forma, los montos se calculan así:

Si tu hijo/a nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009, que equivale a $165 mil pesos.

Si, en cambio, nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto vigente durante el mes de su nacimiento.

En algunos casos, bajo una serie de condiciones, el monto podría alcanzar los $950 mil pesos.

Requisitos para acceder al Bono por Hijo

Para recibir el Bono por Hijo, la persona que opta a ser beneficiaria debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser madre y haber cumplido 65 años.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009. Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

(con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009. Debes haber residido en Chile por un periodo de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de bonificación.

(continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que a la solicitud de bonificación. Tener cédula de identidad vigente.

Consulta con tu RUT si te corresponde el Bono por Hijo

Cumples con los requisitos? Así puedes acceder al Bono por Hijo

Si deseas optar al Bono por Hijo, debes hacer el proceso a través de ChileAtiende (en su sitio web) ingresando tu ClaveÚnica y siguiendo los pasos que indique la plataforma.

Además de esa, existen otras modalidades, que son detalladas a continuación: