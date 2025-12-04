La pista clave que vinculó el crimen del Rey de Meiggs y el edificio sin ley de Independencia - Chilevisión

Han pasado casi seis meses del asesinato de Felipe Reyes Ossa, más conocido como "el Rey de Meiggs", en lo que todo indicaría que habría sido un sicariato pedido por su amigo Wilson Verdugo.

Los antecedentes indican que Verdugo habría encargado el crimen debido a la millonaria cifra que le adeudaba al empresario, cuyo monto superaba los mil millones de pesos.

Un reportaje de CHV Noticias dio a conocer los nuevos antecedentes del caso que vincularían el sicariato del "Rey de Meiggs" con los denominados "edificios sin ley" de Independencia.

El vínculo entre los "edificios sin ley" y el crimen del Rey de Meiggs

Un reciente informe del OS de Carabineros recogió las conversaciones obtenidas de las pesquisas al teléfono de Neomar Arismendi, uno de los imputados en la causa y quien habría conducido el auto hasta el lugar donde cometieron el sicariato.

Las conversaciones, a la larga, permitieron a Fiscalía encontrar una pista clave que terminó con más detenidos.

En dichos intercambios, el sujeto conversa con una persona identificada como "M", supuesto intermediario entre Verdugo y los sicarios y quien habría coordinado todo.

Entre esas gestiones, "M" concertó la entrega de armas con las que los sicarios consumaron el crimen. El traspaso del arsenal ocurrió un día antes, el 18 de junio, en Toro Mazote, Estación Central.

Desde allí, la investigación permitió individualizar los sujetos y rastrearlos hasta el denominado "edificio sin ley" en Independencia.

En dicha locación las autoridades sumaron nuevos arrestos en la causa. En total, fueron seis los detenidos, quienes continúan en calidad de imputados y en prisión preventiva.