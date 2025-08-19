 Corte acogió solicitud para extraditar a sicario del “Rey de Meiggs” - Chilevisión
19/08/2025 16:41

Corte acogió solicitud para extraditar a sicario del “Rey de Meiggs”

El sujeto venezolano fue capturado el sábado, y posteriormente fue trasladado hasta Bogotá a la espera del proceso que lo traiga de regreso a Chile.

Publicado por CHV Noticias

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de orden de detención y extradición para Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario vinculado al crimen del Rey de Meiggs”.

La sexta sala del tribunal de alzada determinó que cumplían los requisitos nacionales e internacionales para acceder a la solicitud. 

VER MÁS DEL REY DE MEIGGSHay que tener en consideración que el proceso de extradición podría extenderse hasta por tres meses. 

Detenido en Colombia

Durante la tarde del sábado se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia.

La captura se logró gracias a una operación realizada en conjunto con la Policía De Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, coordinación con el OS9 de Carabineros. 

La jornada del domingo fue trasladado hasta Bogotá para dar inicio al proceso de extradición.

