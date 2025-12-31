Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli - Chilevisión

Tres individuos están involucrados en el ataque que ocurrió al interior de un predio particular en la provincia de Malleco y la PDI trabaja para dar con su paradero.

Durante la mañana de este miércoles se reportó un ataque incendiario a dos camiones en la ciudad de Collipulli, región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 2 de Collipulli a eso de las 05:00 horas en el camino San Andrés en la provincia de Malleco, al interior del Fundo Santa Balbina, un predio particular.

¿Qué se sabe del ataque incendiario?

Según indicó Carabineros a Radio BioBio, se trata de tres individuos que estaban armados cuando ingresaron al lugar e intimidaron a los trabajadores que estaban realizando faenas forestales.

En ese contexto, ocuparon líquido acelerante para incendiar dos camiones y luego dejaron un lienzo en el lugar; sin embargo, no se reveló su contenido.

Bomberos logró controlar las llamas y personal del Ejército llegó al sitio del suceso a fin de apoyar las labores.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando para poder identificar a quienes resulten responsables.