Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli - Chilevisión

31/12/2025 09:07

Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli

Tres individuos están involucrados en el ataque que ocurrió al interior de un predio particular en la provincia de Malleco y la PDI trabaja para dar con su paradero.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este miércoles se reportó un ataque incendiario a dos camiones en la ciudad de Collipulli, región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 2 de Collipulli a eso de las 05:00 horas en el camino San Andrés en la provincia de Malleco, al interior del Fundo Santa Balbina, un predio particular.

¿Qué se sabe del ataque incendiario?

Según indicó Carabineros a Radio BioBio, se trata de tres individuos que estaban armados cuando ingresaron al lugar e intimidaron a los trabajadores que estaban realizando faenas forestales.

En ese contexto, ocuparon líquido acelerante para incendiar dos camiones y luego dejaron un lienzo en el lugar; sin embargo, no se reveló su contenido.

Bomberos logró controlar las llamas y personal del Ejército llegó al sitio del suceso a fin de apoyar las labores.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando para poder identificar a quienes resulten responsables.

