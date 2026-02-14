 Encuentran cuerpo de mujer flotando en la bahía de San Antonio: PDI inicia investigación - Chilevisión
14/02/2026 17:14

Encuentran cuerpo de mujer flotando en la bahía de San Antonio: PDI inicia investigación

La información fue confirmada en horas de este sábado por la Armada de Chile tras recibir una alerta de emergencia martitima en la que se daba cuenta del avistamiento del cadáver.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este sábado se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la bahía del puerto de San Antonio, Región de Valparaíso. 

El procedimiento fue informado por la Armada de Chile, tras recibir una alerta a través del número de emergencias marítimas en el que se advertía sobre una persona flotando en el sector.

Luego del aviso, personal de la Policía Marítima junto a un bote perteneciente a la Lancha de Servicios Generales (LSG) de San Antonio, comenzaron un operativo de investigación. 

Encuentran cuerpo flotando en la bahía de San Antonio

Finalizado el operativo de rescate, el capitán de fragata Litoral, Roberto Ascencio del Puerto de San Antonio, indicó que "personal de la Armada constató la presencia de un cuerpo sin signos vitales, aparentemente de sexo femenino". 

Asimismo, detallaron que se resguardó el sitio del hallazgo conforme a los protocolos vigentes y que la Policía de Investigaciones quedará a cargo de realizar las primeras diligencias. 

Horas más tarde, de acuerdo a información del medio La Tercera, la PDI señaló que el cuerpo encontrado sería de "una mujer adulta chilena de 65 años de edad". 

