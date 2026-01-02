 Joven de 19 años es buscado intensamente por la Armada: Volcó su remo y cayó al Lago Llanquihue - Chilevisión
02/01/2026 10:31

Joven de 19 años es buscado intensamente por la Armada: Volcó su remo y cayó al Lago Llanquihue

La institución naval activó los protocolos de búsqueda y rescate de un joven de 19 años, quien sigue extraviado. Asimismo, hicieron un llamado "a extremar medidas de seguridad".

Publicado por CHV Noticias

Desde ayer, la Armada de Chile lidera un amplio operativo de rescate a raíz de la desaparición de un joven de 19 años en el Lago Llanquihue.

Según informó la institución naval, el procedimiento de emergencia inició luego de recibir un llamado al 137 por el volcamiento de una tabla de stand up paddle.

Sobre la tabla accidentada se encontraban dos jóvenes: uno de 11 años, quien fue rescatado exitosamente, y otro de 19, quien permanece extraviado y siendo buscado.

Tras el aviso, la Autoridad Marítima local activó de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate.

Eso incluyó el despliegue de un helicóptero, nadadores de rescate, buzos especialistas, así como personal de Bomberos y Carabineros.

Asimismo, la Armada hizo un llamado a "extremar las medidas de seguridad durante las actividades recreativas en el borde costero".

En ese sentido, indicaron que "el sector no se encuentra habilitado para este tipo de actividad y las malas condiciones mantenían el puerto en condición de 'cerrado por tiempo variable'". 

