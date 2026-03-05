 Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate - Chilevisión
Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate
05/03/2026 19:00

Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate

La institución castrense informó en un comunicado que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía Militar y que se encuentran detenidos un capitán y un suboficial por su presunta responsabilidad.

Publicado por CHV Noticias

Mediante un comunicado, el Ejército entregó nuevos antecedentes sobre el fallecimiento de un suboficial de dotación de la cuarta Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas que había sido reportado como desaparecido.

El hecho, que está siendo investigado por la Fiscalía Militar, ocurrió este miércoles en el sector de La Laguna, lugar donde el funcionario se habría involucrado en un "incidente", según declaró ayer la institución castrense.

En esa línea, aunque sin revelar mayores detalles, informaron que su deceso, de acuerdo con los antecedentes recopilados hata la fecha, estaría enmarcado "en actividades de preparación para postular a un curso de combate" de las Fuerzas Armadas.

Por ello, señalaron que entregaron "todos los antecedentes disponibles" al Ministerio Público con el objetivo de establecer las circunstancias de "este lamentable hecho y las eventuales responsabilidades".

Un capitán y un suboficial detenidos tras muerte

Producto de la indagatoria, vale recordar, se encuentran detenidos dos integrantes de dicha unidad, un capitán y un suboficial, por su presunta responsabilidad en la muerte del cabo.

“Paralelamente, la 4ta Brigada inició una Investigación Sumaria Administrativa para adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan”, agregó la misiva.

“Finalmente, junto con reiterar su pesar por el fallecimiento de uno de sus integrantes, la 4ta Brigada informa que se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a su familia en estos momentos de dolor”, cerró la institución..

