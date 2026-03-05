Alerta amarilla para volcán Láscar: Reportan aumento de sismicidad y radiancia térmica - Chilevisión

Según informó el organismo, en las últimas semanas los especialista detectaron un aumento sostenido de la sismicidad volcano-tectónica en la zona.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó una alerta amarilla técnica para el volcán Lásar en la región de Atacama.

La medida se tomó debido a que se detectó un aumento de sismicidad y radiancia térmica tras el análisis de los últimos reportes.

Esta decisión se fundamenta, según los especialista, en que durante las últimas semanas se ha observado un aumento sostenido de la sismicidad volcano-tectónica (asociada a fracturamiento de roca), evidenciada en la presencia de distintos tipos de eventos sísmicos.

También se suma "un incremento en la radiancia térmica y en las emisiones de dióxido de azufre hacia la atmósfera", los que fueron detectadas mediante sensores satelitales, lo que sugiere la presencia de un cuerpo de magma a niveles someros.

📢 ¡IMPORTANTE! #Sernageomin eleva Alerta Técnica a AMARILLA para el volcán #Láscar (Antofagasta) 🟡.

Se detectó aumento de sismicidad y radiancia térmica.

Decretan perímetro de seguridad

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, señaló que se estableció una zona de posible afectación por peligros volcánicos de 3 kilómetros desde el centro del cráter activo.

En base a estos antecedentes, Senapred ha decretado un Perímetro de Seguridad de 5 kilómetros para restringir el acceso a la zona de mayor exposición.

“Nuestros especialistas del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) mantienen un monitoreo 24/7 y en línea, contando con la tecnología adecuada para el seguimiento exhaustivo de esta actividad”, señaló la autoridad.

También hicieron un llamado a la comunidad y a los operadores turísticos a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales.