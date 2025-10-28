Por derrumbe y tragedia en mina El Teniente: Fiscalía y PDI allanan dependencias de Codelco y Sernageomin - Chilevisión

Codelco respondió a este allanamiento a través de un comunicado público el cual señala que "la compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida".

Durante esta jornada, Fiscalía y la Policía de Investigaciones allanaron dependencias de Codelco y Sernageomin por el derrumbe en la división El Teniente ocurrido el 31 de julio y donde fallecieron seis personas.

"Se realizan diligencias simultáneas en distintas regiones del país", informó Fiscalía en sus redes sociales, donde la publicación fue acompañada del fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, ingresando a las oficinas de Codelco.

Radio Bío Bío informó que serían al menos 120 los policías que están participando de este mega operativo, que involucra a 4 regiones del país. Además, hay seis fiscales en terreno, quienes participan en el levantamiento de material y evidencia importante para la investigación.

Codelco emitió comunicado por allanamiento

La entidad informó que el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa.

"La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente", se agregó.