Último detenido fue clave: PDI revela cómo encontraron cuerpo de Krishna en Calera de Tango - Chilevisión

Este domingo se confirmó la muerte de Krishna Aguilera luego de que su cuerpo fuera encontrado en un sitio de difícil acceso en la comuna de Calera de Tango.

La joven, oriunda de San Bernardo, llevaba más de 20 días desaparecida tras salir a bailar junto a Juan Beltrán, principal sospechoso del crimen.

Aparte del "Guatón Beltrán", hay otros cinco detenidos, donde uno de ellos fue clave para dar con el hallazgo de la joven.

PDI revela cómo encontraron el cuerpo de Krishna Aguilera

Contigo En La Mañana conversó con Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, quien afirmó que el último detenido (sexto) entregó datos claves para dar con el paradero de la joven.

"A raíz de las diligencias que se hicieron con el sexto detenido, de la declaración policial, y como ya teníamos distintas herramientas que nos posicionaban en Calera de Tango, logramos establecer el lugar donde Krishna se encontraba", declaró.