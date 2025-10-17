 ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial - Chilevisión
17/10/2025 19:45

¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial

El sujeto tiene 44 años y registra detenciones por robo y estafa, entre otros delitos. El domingo será formalizado.

Desde el pasado 4 de octubre se encuentra desaparecida Krisnha Aguilera de 19 años. A la joven se le perdió el rastro tras salir de una discoteca en la comuna de San Bernardo.

Por la desaparición de Krishna hay dos detenidos, pero el principal sospechoso es un hombre de 44 años y quien fue identificado como Juan Beltrán.

De hecho, antes de ser detenido, Beltrán fue captado por cámaras ingresando dos bolsas de gran tamaño a un auto, horas antes de su detención.

Según se dio a conocer, el sujeto es conocido en San Bernardo por su vinculación al tráfico de drogas y donde una de las hipótesis de investigación es que podría haber incorporado a Krishna a su red delictual.

Además, el principal sospechoso, también conocido como "Guatón Beltrán", tiene un amplio prontuario policial: Hurto simple (2006), robo con intimidación (2006), desórdenes en la vía pública (2008), falsificación de documento público (2011) y estafa (2013). 

Hasta el domingo se amplio detención de Juan Bletrán 

A pesar de oponer resistencia ante la Policía de Investigaciones, Juan Beltrán fue detenido y pasó a control de detención la tarde de este jueves por obstrucción a la investigación, ya que no ha querido colaborar en el caso. 

Finalmente, el Ministerio Público pidió extender la detención hasta el domingo 19 de octubre, lo que fue aceptado por el tribunal.

