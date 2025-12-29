Beyoncé es la quinta artista de la historia en convertirse en billonaria: Así construyó su fortuna - Chilevisión

Son 22 las celebridades identificadas por Forbes que han alcanzado las tres comas en sus cuentas. De ellas, apenas cinco son músicos: su marido, Jay-Z, así como Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

Un reporte de la revista estadounidense Forbes informó este lunes que Beyoncé ha obtenido el estatus de billonaria, por lo que se ha unido al selecto listado de 22 celebridades que han alcanzado las tres comas en sus cuentas bancarias.

De estos, casi la mitad se han incorporado en los últimos tres años, y la artista norteamericana se ha convertido en la quinta música, junto a su marido, Jay-Z, así como Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

El medio destacó la versatilidad de la cantante, así como sus logros artísticos en los últimos años. Su gira mundial Renaissance World Tour, que sirvió de promoción para el álbum del mismo nombre, recaudó casi 600 millones de dólares en 2022.

Dicho trabajo "consolidó su posición, junto a Taylor Swift, como uno de los mayores iconos de la cultura pop del mundo", sostuvo la publicación. Con 44 años, luego paralizó al mundo con el lanzamiento de un disco country Cowboy Carter.

"Le reportaría nuevas oportunidades comerciales, una actuación en el descanso de la NFL en Navidad y la gira de conciertos más taquillera del mundo en 2025, lo que le valió a Queen Bey otro título distinguido: el de multimillonaria".

Así es el modelo de negocios de Beyoncé, según Forbes

El éxito e "imperio empresarial" de la autora de Break My Soul es atribuido por el medio de comunicación a Parkwood Entertainment, empresa que ella creó en 2010 con el propósito de asumir el control total de cada aspecto de su carrera.

Dicha compañía gestiona y produce toda su música, documentales y conciertos, y a la vez asume la mayor parte de los costes de producción con el fin de obtener más beneficios económicos. Fue así como dejó de tener mánager y se encargó ella misma de su representación.

"Cuando decidí gestionar mi carrera por mi cuenta, era importante que no acudiera a una gran empresa de representación", declaró en 2013 para promocionar su álbum homónimo, Beyoncé.

"Sentí que quería seguir los pasos de Madonna y ser una potencia, tener mi propio imperio y mostrar a otras mujeres que, cuando llegas a este punto de tu carrera, no tienes que firmar con otra persona y compartir tu dinero y tu éxito, sino que puedes hacerlo tú misma", expresó.

Aunque Forbes estableció que la mayor parte de su fortuna provenie de su música y giras, Beyoncé también tiene una marca de productos para el cuidado del cabello, Cécred, una marca de whisky, SirDavis, y una línea de ropa, Ivy Park, discontinuada en 2024.

La historia de Cowboy Carter, el disco más reciente de Beyoncé

Cowboy Carter llegó el 29 de marzo de 2024 como segunda parte de una trilogía de discos de la estadounidense cuyo inicio lo marcó Renaissance, un homenaje publicado dos años antes a los artistas negros y queers que inauguraron la escena house y disco en los '70.

La última entrega, en cambio, estuvo dedicada al country y en ella plasmó toda su ambición para resaltar las contribuciones olvidadas de los artistas afroamericanos en la historia musical y cultural de Estados Unidos, como Linda Martell.

Un segundo origen para el álbum data de 2016: Ese año presentó el tema Daddy Lessons en la 50ª edición de los Country Music Association Awards, donde algunos fanáticos criticaron su presencia en el evento y, además, emitieron comentarios racistas en su contra.

El álbum recibió aclamación universal por su diversidad de géneros e interpretaciones vocales. También fue descrito como una gran declaración política y una oda personal a las raíces de Beyoncé. Ganó el premio Álbum del Año y Mejor Álbum Country en los Grammy.