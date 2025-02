Grammy 2025: Las sorpresas, las derrotas y la lista de ganadores - Chilevisión

La ceremonia, este año con tintes benéficos, logró recaudar 7 millones de dólares para los damnificados por los incendios de Los Ángeles. Revisa aquí parte del listado de ganadores.

La noche del domingo fue celebrada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles una nueva edición de los Premios Grammy, en la que Beyoncé se volvió como una gigante en la industria de la música de EE.UU.

La ceremonia estuvo marcada por los devastadores incendios que afectaron en enero a la ciudad de las estrellas, pues recaudó 7 millones de dólares para los damnificados y estuvo repleta de muestras de apoyo al personal de emergencias que combatió los siniestros.

Beyoncé se coronó como la gran ganadora de la velada e hizo historia al ganar por primera vez en su carrera el anhelado galardón a álbum del año por Cowboy Carter, un trabajo que también se llevó el gramófono dorado como el mejor trabajo de género country.

"Han sido muchos años", dijo la artista, en alusión a la espera para obtener dicho reconocimiento. Este hito la convirtió en la primera mujer negra, luego de 26 años, en ganar esta categoría. Antes lo hicieron Lauryn Hill, en 1999, Whitney Houston, en 1995, y Natalie Cole, en 1992.

Sorpresas y derrotas en los Grammy 2025

Una de las sorpresas de la noche fue Taylor Swift, quien se fue con las manos vacías pese a tener el álbum más vendido a nivel mundial de 2024, The Tortured Poets Department. Pese a ser una de las favoritas de la noche, no alzó el gramófono en ninguna de sus 6 nominaciones.

Mismo caso para Billie Eilish, cuyo mastodóntico hit Birds of a Feather no bastó para ganar una de sus siete nominaciones que alcanzó con su disco HIT ME HARD AND SOFT, el tercero de su discografía que ya cuenta con nueve premios Grammy.

Consolidaciones del 2024

Charli xcx, otra de las favoritas que fue protagonista de la escena musical en 2024 con su aclamado álbum BRAT, obtuvo el primer gramófono de su trayectoria con el premio a mejor canción dance por Von Dutch. También se alzó con mejor disco dance y mejor diseño de empaque.

Otra de las revelaciones del 2024, Sabrina Carpenter, alcanzó un nuevo status de estrella pop al ganar mejor álbum de pop vocal por Short n' Sweet. Su rendición de su hit Espresso en versión jazz, en un show cargado de humor, fue uno de los momentos cumbre de la noche.

Discursos polémicos

Chappell Roan consolidó el fenómeno y alzó el prestigioso premio a mejor artista nueva. En su poderoso discurso alzó la voz contra las discográficas y exigió mejorar las condiciones para los artistas emergentes. "Nosotros los apoyamos, ¿pero ustedes nos apoyan?”", interpeló.

También Lady Gaga y Bruno Mars honraron a las víctimas al interpretar California dreamin antes de ganar el Grammy a mejor actuación pop a dúo por Die With a Smile.

Al ganar el gramófono, la autora de Bad Romance aprovechó la instancia para reivindicar los derechos de las personas trans: “Las personas trans no son invisibles. Las personas trans merecen amor. La comunidad queer merece ser elevada. La música es amor”.

Por su parte, Shakira ganó mejor álbum pop latino y en su discursodefendió a la comunidad migrante ante las políticas de Trump. "Quiero dedicar este premio a mis hermanos inmigrantes en este país. Ustedes son amados, son valiosos y siempre pelearé con ustedes", expresó.

Revisa los principales ganadores de los Grammy 2025

Album del año

New Blue Sun – André 3000 Cowboy Carter – Beyoncé Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter Brat – Charli XCX Djesse Vol. 4 – Jacob Collier Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish The Rise and Fall Of a Midwest Princess - Chappell Roan The Tortured Poets Department - Taylor Swift



Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)” por Shaboozey (compositores: Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams) “Birds of a Feather” por Billie Eilish (compositores: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell) “Die With a Smile” por Lady Gaga & Bruno Mars (compositores: Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt) “Fortnight” por Taylor Swift Featuring Post Malone (compositores: Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift) “Good Luck, Babe!” por Chappell Roan (compositores: Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter) “Not Like Us” por Kendrick Lamar (compositor: Kendrick Lamar) “Please Please Please” por Sabrina Carpenter (compositores: Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter) “Texas Hold ‘Em” por Beyoncé (compositores: Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq)



Grabación del año

“Now And Then” – The Beatles “Texas Hold ‘Em” – Beyoncé “Espresso” – Sabrina Carpenter “360″ – Charli xcx “Birds of a Feather” – Billie Eilish “Not Like Us” – Kendrick Lamar “Good Luck, Babe!” – Chappell Roan “Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone



Mejor artista nuevo

Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin Raye Chappell Roan Shaboozey Teddy Swims



Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” — Beyoncé “Espresso” — Sabrina Carpenter ”Apple” — Charli XCX ”Birds of a Feather” — Billie Eilish ”Good Luck, Babe!” — Chappell Roan



Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes ”Romance” — Fontaines D.C. “Saviors” — Green Day ”TANGK” — Idles ”Dark Matter” — Pearl Jam ”Hackney Diamonds” — The Rolling Stones ”No Name” — Jack White



Mejor álbum de pop latino