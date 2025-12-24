“Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos - Chilevisión

Mara Sedini concedió un punto de prensa desde la Moneda Chica, donde destacó las cualidades de María Pía Adriasola y aseguró que el rol "es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable".

"Es una persona con una vocación tremenda de servicio". Con esas palabras, la vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, describió a María Pía Adriasola luego de los controversiales dichos de Irina Karamanos sobre el eventual regreso del puesto de Primera Dama.

“El rol de Primera Dama en la tradición chilena es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable”, dijo también en un punto de prensa desde la denominada "Moneda Chica".

A su juicio, la familia del mandatario que asume en marzo próximo "es muy cercana al servicio público y ella (María Pía) va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable, y estamos seguros de que hará una gran labor en ese sentido".

Sedini también recordó el rol que han cumplido en gobiernos anteriores las esposas de los expresidentes: "Creo que le queda claro a toda la ciudadanía, el gran rol que han tenido muchas mujeres de manera transversal en las ideologías políticas, de distintos partidos".

“Y lo importante son los legados, lo importante es estar con la gente, y finalmente hacer aporte a nuestra sociedad, y si una Primera Dama tiene la capacidad de hacerlo, bienvenido sea”, reflexionó.

Vocera de Kast defendió el cargo de primera dama

Mara Sedini también aclaró que el cargo de primera dama no es un retroceso, pues argumentó que "el ayudar a los más vulnerables, siempre es avanzar y por supuesto que va a tener una mirada de austeridad como va a hacer todo el gobierno del presidente electo".

Por último, afirmó que todavía no está claro cómo Adriasola desempeñará su rol. “Se van a ir viendo poco a poco, qué responsabilidades va a tomar la futura primera dama, se van a ir viendo todos los días, (...), pero es un rol que vale la pena volver a destacar”.