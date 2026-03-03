Quiénes son los culpables del triple crimen de carabineros en Cañete: Estos son sus delitos - Chilevisión

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables este martes a los hermanos Tomás, Yefferson y Felipe Antihuén por el triple crimen de carabineros ocurrido hace dos años, en abril del 2024, en la provincia de Arauco. Además, un cuarto imputado fue declarado cómplice.

El crimen, con "connotaciones terroristas" según declaró el presidente Gabriel Boric por aquel entonces, tuvo lugar la Ruta P-72S cuando los condenados emboscaron a Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. Nicolás Rivas que quien facilitó la escopeta, según el Ministerio Público.

Ahora, tras la lectura del veredicto, la Fiscalía de La Araucanía está solicitando penas de presidio perpetuo calificado para los ahora cuatro condenados por el crimen que se ejecutó en coincidencia con el aniversario de la institución policial.

Los delitos de los autores de triple homicidio





Tomás Antihuén:



- Autor ejecutor de robo con violencia; delito reiterado de homicidio calificado de carabinero, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones; delito de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.



- Autor del delito de porte ilegal de arma de fuego en Cañete con fecha 21 de marzo del año 2025, al momento de su detención. Además de los delitos de arrojar a la vía pública elementos incendiarios, atentados contra la autoridad, y atentados contra la autoridad en julio de 2020. Jefferson Antihuén:



- Autor ejecutor de robo con violencia; delito reiterado de homicidio calificado de carabinero, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones; delito de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.



- Autor del delito consumado de robo con intimidación, del delito consumado de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, receptación de vehículo motorizado y como autor del delito de homicidio simple frustrado por un hecho ocurrido en marzo de 2023. Felipe Antihuén:



- Autor ejecutor de robo con violencia; delito reiterado de homicidio calificado de carabinero, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones; delito de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.



Nicolás Rivas:



- Complice apuntado como el facilitador de una escopeta hacia los hermanos, por lo que fue declarado "autor colaborador".



- Autor colaborador de los delitos de robo con violencia y de homicidio de carabinero, dado que no participó del hecho. Aunque la investigación estableció que fue "invitado" a participar del crimen, él solo facilitó el armamento.



Por otra parte, los hermanos fueron absueltos de la acusación formulada en su contra como autores del delito consumado de traslado de restos humanos con infracción a los reglamentos y demás disposiciones de sanidad.

Investigación consideró más de 120 relatos de testigos

"Para arribar a las decisiones condenatorias ante citadas se ha tenido en consideración la prueba testimonial, documental, pericial, material, gráfica y audiovisual la que tuvo la calidad suficiente y ser la misma con teste coherente y exenta de contradicción relevante", manifestó el juez.

En ese sentido, la investigación del Ministerio Público consideró más de 120 relatos de testigos, informes de 80 peritos y la incorporación de mil 200 documentos asociados a la causa.

"Ella permite formar convicción en el tribunal más allá de toda duda razonable sobre la existencia de parte de los delitos por los cuales se ha acusado a cada uno de los encartados y la jurisdicción de estos en los hechos respectivos", añadió el magistrado al leer el veredicto.