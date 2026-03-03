VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar - Chilevisión

El registro fue grabado al interior de un automóvil que viajaba justo a esa hora por la Autopista Internacional.

Un hecho bastante insólito se produjo en la Autopista Internacional, la cual conduce a la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Una conductor de un vehículo captó justo el momento en que una persona estaba rezando arrodillada en medio de la carretera, mientras los automóviles pasaban por el lado de ella.

Sin ningún temor, la persona se ubicó en medio la concurrida autopista a metros de la salida Glorias Navales y sus motivos son desconocidos.

