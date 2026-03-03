 VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar - Chilevisión
Minuto a minuto
“Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor Quiénes son los culpables del triple crimen de carabineros en Cañete: Estos son sus delitos VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/03/2026 16:02

VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar

El registro fue grabado al interior de un automóvil que viajaba justo a esa hora por la Autopista Internacional.

Un hecho bastante insólito se produjo en la Autopista Internacional, la cual conduce a la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Una conductor de un vehículo captó justo el momento en que una persona estaba rezando arrodillada en medio de la carretera, mientras los automóviles pasaban por el lado de ella.

Sin ningún temor, la persona se ubicó en medio la concurrida autopista a metros de la salida Glorias Navales  y sus motivos son desconocidos.

MIRA ACÁ EL REGISTRO

Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Lo último

Lo más visto

¿Tu hijo tiene buenas notas? Puede recibir hasta $85 mil con este bono si cumple los requisitos

El Bono Logro Escolar se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y, según el Gobierno, es un reconocimiento a "su esfuerzo y dedicación en los estudios".

03/03/2026

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

El presidente electo se refirió a la fallida reunión con el actual mandatario, y también reveló la verdadera razón por la cual no respondió el llamado de Boric cuando iniciaron los problemas con EE.UU sobre el cable submarino de China.

03/03/2026

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

03/03/2026

Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar

El comunicador aclaró los rumores que se crearon respecto de la viral pelea con Sammis Reyes en una conocida fiesta en Viña del Mar.

03/03/2026