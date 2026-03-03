 VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino - Chilevisión
03/03/2026 13:19

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

El presidente electo José Antonio Kast se refirió este martes a su fallida reunión con el mandatario en ejercicio Gabriel Boric, la que se interrumpió debido a la polémica por el proyecto del cable submarino entre Chile y China. Kast se refirió al llamado de Boric que no respondió, asegurando que "el presidente tiene un número desconocido. Cuando a uno le suena el teléfono no dice 'presidente Boric llamando'. En general no contesto números desconocidos". En la misma línea, sostuvo que "todos los que reciben un llamado mío, si es que me tienen registrado, saben quién los está llamando, y eso para mí es básico". Finalmente, indicó que "son estilos distintos de gobernar".

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

