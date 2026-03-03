Condenan a Hermanos Antihuén y Nicolás Rivas por el asesinato de tres carabineros en Cañete - Chilevisión

Tras seis semanas de audiencias en el juicio, el Tribunal Oral dio a conocer el veredicto por el crimen cometido en abril de 2024.

Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillal, fueron hallados culpables por el triple homicidio de carabineros en abril de 2024.

Este martes, en el Tribunal Oral de Cañete se dio a conocer el veredicto, tras seis semanas de audiencias en este juicio.

Triple homicidio de carabineros

Los uniformados Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal fueron víctimas de asesinato mientras controlaban el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural de la localidad mencionada.

Según el Ministerio Público, fueron emboscados y ejecutados con sus propias armas, para luego ser quemados al interior de la patrulla policial.

Por este crimen, conderaron a los hermanos Antihuén Santi como ejecutores del homicidio, mientras que a Nicolás Rivas como colaborador.