“Reconoce la llamada”: Ministro del Interior aseguró que Kast admitió saber sobre proyecto de cable chino - Chilevisión

El titular del Interior catalogó como una "mala señal" la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de terminar la reunión y suspender los encuentros bilaterales pactados hasta el cambio de mando.

Este martes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la tensa reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast respecto del proyecto de cable submarino entre China y Chile.

Minutos antes, el jefe de Estado explicó que el encuentro terminó abruptamente porque José Antonio Kast le pidió que se retractara de sus dichos por una entrevista efectuada el día anterior, donde aseguró que sí le había informado al presidente electo sobre el proyecto, días antes de que Estados Unidos impusiera sanciones.

¿Qué dijo el ministro del Interior?

Durante una rueda de prensa, el ministro reiteró: "En esa reunión, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric, respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino".

En esa misma línea, agregó: "Nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos".

En dicha llamada, según relató el ministro, "el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno".

El titular del Interior hizo hincapié en que la llamada se efectuó antes de que Estados Unidos decidiera cancelar los visados de tres funcionarios de Gobierno, entre ellos, el del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

"Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar (...) ambos presidentes concurren al salón amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros", explicó el ministro Elizalde.

Según indicó, en ese momento el presidente Boric informa la decisión del presidente electo, junto con las razones, "y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos".

Finalmente, el ministro del Interior catalogó el resultado de esta reunión y la cancelación de los futuros encuentros bilaterales como una "mala señal", ad portas del cambio de mando que se efectuará el próximo 11 de marzo.