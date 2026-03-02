 Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia - Chilevisión
02/03/2026 14:34

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

Publicado por Catalina Vargas

Este sábado se confirmó el fallecimiento de otro de los afectados por la explosión del camión de gas en Renca ocurrida el pasado 19 de febrero. Así aumentó la cifra de víctimas fatales a 13.

Se trata de Manuel Garrido Fuentes, oriundo de Los Ángeles de 49 años, quien se encontraba en riesgo vital en Hospital del Trabajador de la ACHS tras sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo. 

El día del accidente

Garrido era guardia y se encontraba en su lugar de trabajo, una garita ubicada en la entrada de la empresa S.S. Target, la cual se vio impactada por su cercanía con la intersección de General Velásquez con la Ruta 5 Norte.

Tras haber sido alcanzado por las llamas generadas por la explosión, el fallecido guardia conversó con la periodista Daniela Muñoz del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Mientras era acompañado por el personal del SAMU, le pidió  a la profesional del matinal de CHV que compartiera su nombre. Así es como la reportera comenzó a relatar el mensaje entregado por la víctima: "Perdió todo, dice que no alcanzó a sacar absolutamente nada".

"Él incluso estaba desnudo, fue tapado por el personal médico. Se acercó rápidamente para pedirnos que dijeramos su nombre, en caso de que su familia quisiera saber si está en buenas condiciones", agregó. 

Revisa acá el momento 

