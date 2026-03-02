 EXCLUSIVO | La prueba clave que delató a Lucho Plátano en el asesinato de PDI Daniel Valdés - Chilevisión
02/03/2026 15:31

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

Publicado por Lisette Pérez

Luis Vázquez Villenas, más conocido como Lucho Plátano, enfrenta cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y al menos cuatro homicidios, entre ellos el del comisario de la PDI, Daniel Valdés Donoso.

Vásquez arriesga más de 100 años en prisión y es, además, juzgado por tres homicidios frustrados y cuatro homicidios consumados.

En un hecho catalogado como robo con homicidio, el funcionario policial, Daniel Valdés murió en 2023 en las afueras de su domicilio en La Cisterna. Se efectuaron 14 disparos en su contra, de los cuales recibió cuatro, uno en la cabeza, en el muslo, en el tórax y pies.

La prueba clave que delató a "Lucho Plátano"

A tres años de ser acusado de ser el presunto autor del homicidio de Daniel Valdés, salieron a la luz pruebas clave que podrían dejar a Lucho Platano de por vida en la cárcel.

Durante la noche de los hechos, Luis habría descargado una ráfaga de disparos en contra del comisario de PDI para asaltarlo.

Sin embargo, al dejarlo en el piso, tomó el arma de servicio de la víctima y fue al momento de su huida donde Vásquez aseguró darse cuenta de que se trataba de un funcionario de policía.

En la investigación se tomaron huellas dactilares al interior del vehículo en el que Lucho Plátano escapó, que no coincidieron porque llevaba guantes.

Pero acá está lo clave: Se encontró presencia de unas colillas de cigarro en la puerta del copiloto, ya que, tras realizarse pruebas de ADN, los peritos determinaron que coincidía con Luis Ignacio Vásquez Villenas.

"La evidencia biológica hallada en el reposa brazo, signada como Colilla B, es coincidente con las muestras biológicas del imputado", aseguró el peritaje bioquímico.

El veredicto aún está a la espera de ser conocido. Los familiares de las víctimas esperan que se puede hacer justicia.

