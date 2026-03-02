Conflicto en Medio Oriente: Cómo afecta la crisis en Irán en el precio de la bencina en Chile - Chilevisión

Considerando los recientes conflictos que afectan al Medio Oriente, algunos expertos advierten la posibilidad del aumento del precio en la bencina. Hay que tener en cuenta que el valor del petróleo se rige por precios internacionales y además, este jueves, el precio de los combustibles tendrá una variación. En ese sentido, los expertos advierten que podría ser un alza de $5 pesos aproximadamente, no obstante, las tensiones en Irán no se verían reflejadas en esta subida de precio, por lo que podrían estar presentes en el alza de tres semanas más.