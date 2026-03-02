“Si me hubiese pillado de pie...”: Sobreviviente a tragedia en Renca relata cómo escapó del fuego - Chilevisión

David Cortez, jardinero que presta servicios a la Autopista Central, estaba junto a sus compañeros en la base del lugar de trabajo cuando escucharon la explosión. "Se sintió como una bomba atómica, muy fuerte", contó a Contigo en la Mañana.

David Cortés, sobreviviente de la tragedia en Renca, relató a Contigo en la Mañana cómo fueron los decisivos minutos en los que debió arrancar entre las llamas de la explosión que ha dejado 13 fallecidos.

La mañana del jueves 19 de febrero, David cumplía con su habitual rutina como jardinero. Junto a sus compañeros, Julio y Ricardo, debían trabajar de 6:00 a 15:00 replantando y regando los jardines de la autopista central.

Por instrucción de su jefe, aquel día se quedaron en los containers que utilizaban de base y cuando se encontraba cerrando el portón de acceso, recuerda haber escuchado la explosión. "Se sintió como una bomba atómica, muy fuerte", recordó.

Sobreviviente relata cómo escapó entre las llamas durante explosión en Renca

Tras escuchar el ruido, solo bastaron unos segundos para que se desencadenara la explosión. "Hizo un chispazo el camión y sale la primera llama, pero una llama gigante", contó David.

"Me tocó a mí un poco de ser quemado, parte de mi cuello, del cuero cabelludo, mi brazo izquierdo", detalló al matinal de Chilevisión.

Respecto al momento en que se amplifica el fuego, David cuenta que junto a sus compañeros solo atinaron a arrancar en busca de un lugar más seguro.

"Corrimos y, al alejarnos, me caí con mi segundo compañero, me tropecé. Gracias a Dios, me tropecé y algo pasó que pasa la otra llama por encima de nosotros", asegurí David.

Entre las llamas vio que dos de sus compañeros se encontraban al lado de él, por lo que comenzó a orientarlos en la emergencia. "Jacob, quédate ahí, no te levantes todavía, hermano", le indicó a uno. Mientras que Fredy, un segundo colega que se encontraba un poco más adelante de ellos, optó por correr.

"Si me hubiese pillado de pie con mi compañero Jacob, no la estaríamos contando acá", sostuvo David.

"Desgraciadamente, miro para atrás y veo a mi concuñado Julito que venía todo quemado y desnudo. Venía con sus puros zapatos de seguridad", cerró.