VIDEO | Techo se desploma al interior de mall en Quilpué: Una trabajadora resultó herida - Chilevisión

Durante la jornada de este lunes se reportó un incidente al interior del Portal Belloto en Quilpué, Región de Valparaíso.

Esto luego de que, por razones aún desconocidas, una parte del cielo falso colapsó y cayó sobre una vitrina con tres trabajadores dentro del centro comercial.

Producto de los escombros, se reportó que al menos una persona terminó lesionada mientras huía de los restos de techo que se desplomaban.

Colapso de techo falso en centro comercial deja a una trabajadora herida

El teniente Diego Medina de la segunda comisaría de Quilpué señaló que "parte de la estructura del techo de material metalcom cede sobre la vitrina y tienda Pandora".

En la misma línea, agregó que los tres trabajadores que se encontraban en la tienda alcanzaron a huir.

Sin embargo, detalló que una de las personas "producto de una caída, se provoca heridas aparentemente leves".