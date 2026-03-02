 “Nuestros corazones están devastados”: La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio - Chilevisión
Futuro ministro del Interior asegura que Kast no sabía del cable chino: "No se transparentó nada" Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso "Nuestros corazones están devastados": La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio VIDEO | Techo se desploma al interior de mall en Quilpué: Una trabajadora resultó herida "Si me hubiese pillado de pie...": Sobreviviente a tragedia en Renca relata cómo escapó del fuego
02/03/2026 19:58

“Nuestros corazones están devastados”: La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio

Nicolás Vidal, de 25 años, recibió un impacto de bala en medio de incidentes entre hinchas que se registraron tras el partido. Su equipo de fútbol aseguró que buscarán justicia por él y los afectados.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El club Estrella Roja se pronunció tras la muerte de Nicolás Vidal, jugador de fútbol amateur que falleció tras una riña en el Estadio Cristo Rey de Llolleo en San Antonio.

El hecho ocurrió este domingo en medio de un enfrentamiento con el club Cerro Alegre, momento en que el joven fue alcanzado por un impacto balístico, en medio de incidentes protagonizados por hinchas.

La víctima, de 25 años, fue trasladada al Hospital Claudio Vicuña tras recibir la bala, pero terminó muriendo en el recinto médico producto de la gravedad de sus lesiones. 

“Agradecemos todas las muestras de cariño, solidaridad y respeto. Por ahora nuestra concentración está en apoyar a la familia de Nicolás en este terrible momento”, expresó el club.

Estamos destrozados, ya llegará el momento de hacer un análisis y de tomar medidas. Vuela alto, Nicolás”

Club dedicó emotiva despedida a futbolista amateur

El club Estrella Roja también dedicó una emotiva despedida a Nicolás Vidal a través de sus historias de Instagram. 

En estos momentos nuestros dirigentes van en camino a San Antonio para acompañar a la familia de Nicolás en los trámites que corresponden”, informaron. 

También agradecieron “las muestras de cariño son enormes y muchísimas y no hemos tenido el tiempo de responderlas, en este minuto nuestra concentración está puesta en apoyar a la familia de Nicolás para que puedan encontrar algo de tranquilidad en estos tristes momentos”.

Al respecto, adelantaron que en el transcurso de las próximas horas informarán los detalles del velorio y funeral del deportista.

Nuestros corazones están devastados, esto no debió ocurrir pero ya llegará el momento de analizar y de tomar las medidas que estimemos convenientes”, expresaron. 

“Les enviamos un gran abrazo a toda nuestra gente que ayer fue agredida por estos delincuentes. Hoy más que nunca somos una gran familia y todos juntos enfrentaremos este momento tan terrible. ¡Por Nicolás y por nuestras familias exigimos justicia!”, lamentaron desde el club. 

