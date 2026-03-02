 María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…” - Chilevisión
02/03/2026 18:21

María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…”

La cantante de música mexicana fue una de las artistas más solicitadas por la audiencia para la última edición del festival viñamarino. Sin embargo, aquello no ocurrió.

María José Quintanilla ha estado activa con sus fans en redes tras el término de la edición 65.ª del Festival de Viña, certamen en donde la cantante fue una de las grandes ausentes para la audiencia. 

Cabe recordar que, durante su participación en la última Teletón, Quintanilla fue ovacionada en un Estadio Nacional que pedía a gritos su inclusión en el festival viñamarino.

Sin embargo, pese a no ser parte del cártel de este año, la oriunda de Maipú continuó con su agenda musical, brindando shows en diversos festivales a lo largo del país. 

Una gira veraniega con la que recorrió diversas regiones con un show que sus seguidores esperan ver en la Quinta Vergara próximamente. 

La "pataleta" de María José Quintanilla en medio de intensa gira

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que muestra con humor una "pataleta", producto del poco tiempo que tiene para descansar entre sus distintos trabajos

"Nos vamos al aeropuerto ahora, ¿por qué?, si podríamos quedarnos a dormir aquí, la camita está rica", comenzó diciendo María José Quintanilla hablando a la cámara. 

Enseguida, aseguró "tener ganas de llorar", pero que no podía hacerlo por "tener que armar la maleta". 

Finalmente, acompañó el video asegurando que "¡mi pataleta! jajaja, tiene que durar 10 segundos porque no tenemos más tiempo". 

