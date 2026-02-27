 Mon Laferte reveló chat íntimo con María José Quintanilla: Importante deseo no pasó desapercibido - Chilevisión
27/02/2026 21:03

“El próximo año tienes que...”: Mon Laferte reveló chat privado con María José Quintanilla tras Viña 2026

La cantante respondió a un mensaje de su compañera y la motivó a que sea la próxima en subirse al escenario de la Quinta Vergara en una nueva edición.

Publicado por CHV Noticias

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte puso sus fichas en María José Quintanilla para una próxima edición.

La cantante conquistó al público de la Quinta Vergara con su espectáculo y consiguió las gaviotas de plata y oro. 

Además, se convirtió en la artista más joven en recibir la gaviota de platino, la máxima distinción que entrega el certamen de la Cuidad Jardín. 

Fue en ese contexto que María José Quintanilla compartió en sus redes sociales una conversación que tuvo con su excompañera del programa Rojo. 

“¡Mierda, mierda! ¡Que todo salga hermoso!”, escribió. 

Sin embargo, luego recibió un especial mensaje de vuelta de Mon Laferte, quien le puso sus fichas para verla proximamente en el escenario del Festival de Viña.

“Mi hermosa, muchisimas gracias. Infinitas gracias. El próximo año tienes que ser tú”, escribió la artista radicada en México.

Mira el mensaje de Mon Laferte

