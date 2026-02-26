No se la perdonan: Karen Doggenweiler “desató el infierno” en redes por foto con Asskha Sumathra - Chilevisión

La animadora del Festival de Viña compartió una imagen junto a la humorista tras la polémica y provocó una ola de críticas y cuestionamientos a su rol.

Karen Doggenweiler desató una ola de críticas y reacciones en redes sociale tras compartir una foto Asskha Sumathra, luego de la polémica por la forma en que terminó su rutina en el Festival de Viña 2026.

La animadora de esta edición había sido una de las apuntadas por el público y los internautas debido al abrupto corte que hicieron sobre el escenario para despedir a la comediante que se presentaba por primera vez.

Y es que pese a que había hecho una rutina exitosa sobre la Quinta Vergara, luego de recibir las gaviotas de plata y de oro, fue despedida por los animadores sin posibilidad de continuar o dar cierre a su presentación.

El gesto causó molestia en el público y despertó el temido "monstruo" con gritos y pifias que se extendieron por varios minutos.

Las críticas a Karen Doggenweiler

Karen Doggenweiler volvió a desatar la ira de redes sociales al compartir imagen en su cuenta de Instagram Asskha Sumathra en la que destacó que “hiciste historia sobre el escenario de la Quinta Vergara. ¡Te llevaste todos los premios y nos hiciste reír a todos!”.

“Te adoro y bien sabes que soy admiradora de tu trabajo por muchos años y soy consciente de tu lucha por tantos años para ganarte cada escenario que pisas. Estoy muy feliz por tu triunfo en #Viña2026”, agregó.

Sin embargo, su gesto no fue bien recibido y se llenó de nuevas críticas por la polémica con la comediante.

“¡Le apagaron su micrófono! Entonces porque no le prestó el de usted y así ella se hubiese despedido del público !!! Todo mal”, “igual la cortaste Karencita”, “ahora todos pidiendo disculpas después que la cagaron mal” y “ahora todos pidiendo disculpas después que la cagaron mal”, fueron algunas de las críticas que se repitieron.