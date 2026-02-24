“No falla”: Karen Doggenweiler impacta con arriesgado vestido en Viña 2026 y se llena de elogios en redes - Chilevisión

En la tercera noche del Festival de Viña, su animadora se lució con un look que encantó a los televidentes. Revisa acá algunas de las reacciones.
Este martes se vive la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 y su animadora Karen Doggenweiler impactó con el look escogido para esta noche.
Para presentar a Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX, la periodista lució un vestido strapless negro, con escote, brillo, plumas y una abertura en la pierna.
La encargada de diseñar esta pieza fue la argentina María Gorof, a quien le dedicó unas palabras en su Instagram: "Gracias María por interpretar mis sueños y por entregarnos tu talento único".
Los televidentes han llenado de elogios a la conductora de TV por su atuendo de la tercera noche de Viña 2026.
Qué maravilloso el vestido de la Karen, se ve espectacular 😍#Viña2026— Isa (@isabelozy) February 25, 2026
Topisimo el vestido de la Karen, me encantó #Viña2026— M11 (@xina_po) February 25, 2026
Espectacular Karen Sylvia esta noche, vestido soñao.— Lịṣṣ🌻🍉 (@sailorlisscl) February 25, 2026
Muy elegante el vestido de Karen, el negro no falla. #Viña2026— Nikita961 (@nikita961) February 25, 2026