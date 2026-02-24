“No falla”: Karen Doggenweiler impacta con arriesgado vestido en Viña 2026 y se llena de elogios en redes - Chilevisión

En la tercera noche del Festival de Viña, su animadora se lució con un look que encantó a los televidentes. Revisa acá algunas de las reacciones.

Este martes se vive la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 y su animadora Karen Doggenweiler impactó con el look escogido para esta noche.

Para presentar a Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX, la periodista lució un vestido strapless negro, con escote, brillo, plumas y una abertura en la pierna.

La encargada de diseñar esta pieza fue la argentina María Gorof, a quien le dedicó unas palabras en su Instagram: "Gracias María por interpretar mis sueños y por entregarnos tu talento único".

Los televidentes han llenado de elogios a la conductora de TV por su atuendo de la tercera noche de Viña 2026.

Revisa acá las reacciones al vestido de Karen Doggenweiler

Qué maravilloso el vestido de la Karen, se ve espectacular 😍#Viña2026 — Isa (@isabelozy) February 25, 2026

Topisimo el vestido de la Karen, me encantó #Viña2026 — M11 (@xina_po) February 25, 2026

Espectacular Karen Sylvia esta noche, vestido soñao. — Lịṣṣ🌻🍉 (@sailorlisscl) February 25, 2026