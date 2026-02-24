 “No quieren escuchar”: La crítica que se repitió contra animadores en show de Jesse & Joy en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” Crece la lista de diputados desaforados: Revisa los que siguen recibiendo dieta parlamentaria Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 23:10

“No quieren escuchar”: La crítica que se repitió contra animadores en show de Jesse & Joy en Viña 2026

En paralelo al éxito del dúo mexicano, los usuarios no ocultaron su molestia contra Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por una especial razón.

Publicado por CHV Noticias

El show del dúo mexicano Jesse & Joy en el Festival de Viña del Mar 2026 fue ampliamente celebrado por el público de la Quinta Vergara. Sin embargo, en paralelo al éxito de la presentación, también surgieron críticas en redes sociales dirigidas a los animadores.

En concreto, los usuarios cuestionaron a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por la demora en la entrega de los premios.

Desde las primeras canciones del espectáculo, parte del Monstruo comenzó a pedir las tradicionales gaviotas para el dúo, una escena que suele repetirse cada año cuando el público busca premiar rápidamente a sus artistas favoritos.

Pese a ello, los presentadores no subieron de inmediato al escenario para concretar la entrega de los galardones, lo que generó comentarios entre los televidentes que seguían la transmisión.

Las críticas contra animadores en show de Jesse & Joy

A través de X, las críticas apuntaron principalmente a que el momento se habría extendido innecesariamente, considerando que la respuesta del público era clara desde el comienzo de la presentación.

"Que se demoran en entregar la gaviota", "en estas tres noches no había visto tanta euforia pidiendo la gaviota", "ya denle la gaviota" y "ya po los animadores que no salen", fueron parte de los comentarios en la red social.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

Lo último

Lo más visto

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026