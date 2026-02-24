“No quieren escuchar”: La crítica que se repitió contra animadores en show de Jesse & Joy en Viña 2026 - Chilevisión

En paralelo al éxito del dúo mexicano, los usuarios no ocultaron su molestia contra Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por una especial razón.

El show del dúo mexicano Jesse & Joy en el Festival de Viña del Mar 2026 fue ampliamente celebrado por el público de la Quinta Vergara. Sin embargo, en paralelo al éxito de la presentación, también surgieron críticas en redes sociales dirigidas a los animadores.

En concreto, los usuarios cuestionaron a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por la demora en la entrega de los premios.

Desde las primeras canciones del espectáculo, parte del Monstruo comenzó a pedir las tradicionales gaviotas para el dúo, una escena que suele repetirse cada año cuando el público busca premiar rápidamente a sus artistas favoritos.

Pese a ello, los presentadores no subieron de inmediato al escenario para concretar la entrega de los galardones, lo que generó comentarios entre los televidentes que seguían la transmisión.

Las críticas contra animadores en show de Jesse & Joy

A través de X, las críticas apuntaron principalmente a que el momento se habría extendido innecesariamente, considerando que la respuesta del público era clara desde el comienzo de la presentación.

"Que se demoran en entregar la gaviota", "en estas tres noches no había visto tanta euforia pidiendo la gaviota", "ya denle la gaviota" y "ya po los animadores que no salen", fueron parte de los comentarios en la red social.

#Viña2026 yapo los animadores qe no salen , avíspense poh!

Gaviota de platinoooooo pic.twitter.com/SAYtDVSSUM — fabian (@manq_ian) February 25, 2026

Se supone que los premios los da el público, por qué no quieren escuchar que el publico lleva 4 pausas pidiendole la gaviota a Jesse y Joy? Que penca que cada año se vuelve más programa pauteado este festival 🫠 #viña2026 — Kmi✨ (@livininclown) February 25, 2026

Que se demoran en entregar la gaviota #Viña2026 pic.twitter.com/ublbYsqvPh — Karii 🍂 (@_kaaaryy) February 25, 2026

Dios mío que sufrimiento entre las canciones y que aún no les dan la bendita gaviota a @jesseyjoy en #Vina2026 — Hector Lanz (@hectorjlanz) February 25, 2026

hace mucho tiempo que lo veía al monstruo pedir DE VERDAD una gaviota#Viña2026 pic.twitter.com/kEJIQrSt8T — 𝗔𝗻𝗶𝘁𝗮¹💙 (@_sra_mayor) February 25, 2026