¡Primer Plano en shock! Cecilia Gutiérrez destapa que Karol Lucero se mandó a hacer una Gaviota de Viña - Chilevisión

La panelista compartió un desconocido dato sobre el animador, el que está relacionado con el Festival de Viña de Mar y causó impacto entre los miembros del estelar.

Cecilia Gutiérrez sorprendió al panel de Primer Plano al revelar una desconocida información sobre Karol Lucero, relacionada con el Festival de Viña.

Todo comenzó a raíz de una conversación sobre la Gaviota de Platino y la posible entrega que podría tener en esta edición.

Fue ahí donde la panelista lanzó un llamativo dato respecto a la conocida figura del mundo del espectáculo.

“Hay un famosos que se mandó a hacer una gaviota”, lanzó, generando intriga en el resto de los integrantes del programa.

Como pista, pidió que “piensen en quién le gusta aparentar tanto que querría tener una gaviota... Ya no está en la tele”.

Rápidamente salió el nombre de Karol Lucero el que fue confirmado por Gutiérrez, quien explicó que “uno puede ir a Broncerías Chile y la hacen".

La noticia causó gran impacto entre los presentes y Julio César Rodríguez, Fran García-Huidobro y Pancha Merino no escondieron su sorpresa, reaccionado con asombro y risas ante el dato.