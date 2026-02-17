Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación” - Chilevisión

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

En medio del quiebre de Américo con Yamila Reyna, surgió un nuevo antecedente que complica el presente del cantante.

Según reveló Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, el intérprete fue demandado en el marco de la Ley Karin por un exintegrante de su banda quien se habría autodespedido debido a los constantes hotigamientos y maltratos que recibió.

La panelista de Primer Plano contó que el demantante inició como músico y luego ascendió director de la orquesta, momento en que se desarrolló una “dinámica creciente de maltrato, control y humillación”.

“En diversas ocasiones, Américo levantaba la voz en los ensayos para desautorizar decisiones musicales del actor (demandante) rechazando públicamente sus iniciativas y modificando sus directrices frente al resto de los músicos, generando un clima de humillación y menoscabo”, agregó Gutiérrez sobre la demanda a la que tuvo acceso.

La denuncia contra Américo

De acuerdo a lo que expuso Cecilia Gutiérrez, el documento también señala que Américo realizó contantes comentarios burlescos y sarcásticos con frases de doble sentido y alusiones a la estatura del músico.

“Américo acostumbraba a lanzar comentarios sarcásticos durante los conciertos al demandante y demás músicos. Por ejemplo, Américo recurrentemente decía al demandante frente al público la frase: ‘¡Ay, se me agrandó el chico’, justo después de pedirle que tocara un fragmento musical, haciendo referencia a su baja estatura, pero además haciendo un juego de palabras en doble sentido con connotación sexual”, agregó.

A pesar de que el denunciante manifestó abiertamente su incomodidad por los comentarios “Américo continuó repitiendo la frase validando su actitud hostil y degradante hacia el trabajador. El entorno de trabajo era abiertamente tóxico y abusivo”.

“Si bien se pagaba un monto fijo por cada show, el cual supuestamente incluía también los ensayos, lo cierto es que se daba la informalidad de la relación laboral y la ausencia de contrato. El empleador se aprovechaba su situación para imponer un número arbitrario e indefinido de ensayos”, dijo.