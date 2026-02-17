Ya son 8: La lista de presidentes de Perú en los últimos 10 años hasta la destitución de José Jerí - Chilevisión

La destitución de José Jerí se suma a un extenso listado de destituciones, renuncias y gobiernos de transición en el país vecino con una constante rotación en el poder ejecutivo.

Este martes se oficializó la destitución del presidente de Perú, José Jerí, al no superar las siete mociones de censura en su contra y tras solo cuatro meses en el cargo.

El parlamento peruano aprobó la medida en una sesión extraordinaria luego de que salieran a la luz reuniones no registradas que tuvo exmandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

La destitución de Jerí dejó en evidencia la inestabilidad política que existe en el país vecino desde 2016, en donde han vivido una rotación constante en la presidencia.

Tanto así que en los útimos 10 años Perú ha tenido ocho presidentes en entradas y salidas marcadas por destituciones, renuncias y gobiernos de transición.

Los presidentes de Perú en los últimos 10 años

Ollanta Humala (28 de julio de 2011 - 28 de julio de 2016)

El último presidente de Perú en completar su periodo, aunque en medio de críticas.

Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 - 23 de marzo de 2018)

Renunció tras perder respaldo político luego del escándalo por los “Mamanivideos”.

Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018 - 9 de noviembre de 2020)

Destituido por el Congreso.

Manuel Merino (10 de noviembre de 2020 - 15 de noviembre de 2020)

Gobernó solo cinco días tras la salida de Vizcarra.

Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020 - 28 de julio de 2021)

Asumió como presidente de transición.

Pedro Castillo (28 de julio de 2021 - 7 de diciembre de 2022)

Fue destituido luego de intentar disolver el Congreso.

Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022 - 10 de octubre de 2025)

Removida tras una crisis política y social.

José Jerí (10 de octubre de 2025 -17 de febrero de 2026)

Asumió tras la destitución de Boluarte y fue destituido tras no superar las siete mociones de censura en su contra.

¿Qué viene ahora para Perú?

De acuerdo a lo que señalan los medios peruanos, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, indicó que el nuevo titular de la Mesa Directiva que asumirá la Presidencia será elegido este miércoles.