Bono Útiles Escolares 2026: Comenzó la entrega y qué estudiantes reciben el kit gratuito - Chilevisión

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

Este lunes inició la entrega del kit de útiles escolares estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados adscritos a gratuidad a través del Bono útiles escolares que entrega la Junaeb.

Estos sets serán entregados a los alumnos a partir del 2 de marzo, con el inicio oficial del Año Escolar 2026.

El Bono Útiles Escolares 2026 no necesita postulación, pero el usuario del beneficio debe cumplir con los requisitos de a continuación.

Requisitos: ¿Quiénes pueden recibir el set de útiles escolares?

El Programa de Útiles Escolares de Junaeb beneficia a los siguientes grupos:

Estudiantes de establecimientos públicos : Todos los alumnos matriculados en escuelas y liceos públicos, desde educación básica hasta enseñanza mediay educación para adultos.

Estudiantes de colegios particulares subvencionados : Aquellos que asisten a establecimientos seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y jóvenes que requieren apoyo adicional para su proceso de aprendizaje.

Para la educación parvularia (actividades colectivas): La asignación se realizó considerando el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) del establecimiento educacional, cubriendo la totalidad de la matrícula por establecimiento educacional, hasta agotar stock, incluyendo la educación especial.

¿Qué contiene el Programa de Útiles Escolares?

Los kits del Bono Útiles Escolares contienen útiles de acuerdo al nivel educacional del beneficiado.

Estos incluyen cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujoy sacapuntas, entre varios otros elementos complementarios para los estudios.