Bono Útiles Escolares 2026: Comenzó la entrega y qué estudiantes reciben el kit gratuito - Chilevisión

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.
Este lunes inició la entrega del kit de útiles escolares estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados adscritos a gratuidad a través del Bono útiles escolares que entrega la Junaeb.
Estos sets serán entregados a los alumnos a partir del 2 de marzo, con el inicio oficial del Año Escolar 2026.
El Bono Útiles Escolares 2026 no necesita postulación, pero el usuario del beneficio debe cumplir con los requisitos de a continuación.
El Programa de Útiles Escolares de Junaeb beneficia a los siguientes grupos:
Los kits del Bono Útiles Escolares contienen útiles de acuerdo al nivel educacional del beneficiado.
Estos incluyen cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujoy sacapuntas, entre varios otros elementos complementarios para los estudios.