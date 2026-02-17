 Bono Útiles Escolares 2026: Comenzó la entrega y qué estudiantes reciben el kit gratuito - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 18:19

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este lunes inició la entrega del kit de útiles escolares estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados adscritos a gratuidad a través del Bono útiles escolares que entrega la Junaeb.

Estos sets serán entregados a los alumnos a partir del 2 de marzo, con el inicio oficial del Año Escolar 2026.

El Bono Útiles Escolares 2026 no necesita postulación, pero el usuario del beneficio debe cumplir con los requisitos de a continuación.

Requisitos: ¿Quiénes pueden recibir el set de útiles escolares?

El Programa de Útiles Escolares de Junaeb beneficia a los siguientes grupos:

  • Estudiantes de establecimientos públicos: Todos los alumnos matriculados en escuelas y liceos públicos, desde educación básica hasta enseñanza mediay educación para adultos.
  • Estudiantes de colegios particulares subvencionados: Aquellos que asisten a establecimientos seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.
  •  Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y jóvenes que requieren apoyo adicional para su proceso de aprendizaje. 
  • Para la educación parvularia (actividades colectivas): La asignación se realizó considerando el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) del establecimiento educacional, cubriendo la totalidad de la matrícula por establecimiento educacional, hasta agotar stock, incluyendo la educación especial.

¿Qué contiene el Programa de Útiles Escolares?

Los kits del Bono Útiles Escolares contienen útiles de acuerdo al nivel educacional del beneficiado.

Estos incluyen cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujoy sacapuntas, entre varios otros elementos complementarios para los estudios. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026