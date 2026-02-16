 Junaeb inicia entrega de Bono Útiles Escolares: Revisa cuándo recibes el kit en tu colegio - Chilevisión
16/02/2026 18:58

Junaeb inicia entrega de Bono Útiles Escolares: Revisa cuándo recibes el kit en tu colegio

La entrega de estos útiles busca complementar la lista que solicitan los establecimientos con la entrega cerca de 2 millones de sets de artículos a estudiantes.

Publicado por CHV Noticias

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició este lunes el proceso para la entrega de los cerca de 28 millones de útiles escolares a estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados adscritos a gratuidad.

Se trata del Bono Útiles Escolares, un apoyo complementario a los elementos que solicitan regularmente las escuelas y no requiere postulación, ya que este beneficio se otorga de manera directa a cerca de 2 millones de estudiantes de prebásica, básica, media, educación especial y de adultos.

¿Cuándo serán entregados los útiles escolares?

Los kits con productos de la Empresa Torre, serán entregados al inicio del año escolar, es decir, el lunes 2 de marzo de 2026.

Estos incluyen cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo, sacapuntas, entre otros elementos.

La directora naiconal de la Junaeb, Camila Rubio, precisó que este año optaron por priorizar el envío de los útiles a las zonas afectadas por los incendios forestales de enero: "Además, establecimos como segunda prioridad las zonas extremas del país y desde ahí hacia el centro”. 

Rubio agregó que “esa entrega regular se suma a los sets que incluyen mochila y que próximamente entregaremos directamente los estudiantes que fueron parte de las Escuelas Abiertas Junaeb de Emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío”.

Útiles son gratis y se entregan en los establecimientos

Loreto Orellana Zarricueta, superintendenta de Educación, puntualizó que "es importante que los padres, madres y apoderados sepan que estos útiles son gratuitos y que se entregan en los colegios".

"Ningún estudiante puede quedarse fuera de la sala de clases por no tener útiles escolares, esto quiere decir que aquellas listas que entregan los establecimientos deben dar un tiempo de ajuste, deben esperar a que las y los estudiantes puedan contar con sus materiales", resaltó.

Este año los cuadernos incluyen cápsulas y secciones sobre vida saludable, higiene personal, alimentación segura, autocuidado físico y mental, actividad física, descanso, educación ambiental, hábitos de sueño, convivencia escolar y uso responsable de la TNE, entre otros contenidos. 

A ello se suma que se estableció un único set grupal denominado “Actividades Colectivas”, que unifica los antiguos kits de artes y educación inicial y se destina a estudiantes de educación parvularia regular y especial. 

