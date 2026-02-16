Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina - Chilevisión

El chileno fue retenido en diciembre pasado en el Aeropuerto Juan Santamaría por presentar el documento con "alteraciones", según los funcionarios. La Corte Suprema estableció que la decisión fue "desproporcionada".

Un favorable resultado obtuvo un ciudadano chileno en Costa Rica, luego de que le fuera prohibido el ingreso por un insólito motivo: Tenía el pasaporte rayado con dibujos realizados por su sobrina.

La acción judicial consistió en un recurso hábeas corpus que fue ingresada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

El caso ocurrió el pasado 1 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Juan Santamaría, en la capital de San José, cuando funcionarios de migración consideraron que el documento presentaba alteraciones.

Por dicha razón los oficiales le impidieron el ingreso al país al considerar que hubo una alteración al haber dibujos en varias de sus páginas, aún cuando no tuvo problemas en su escala previa en Panamá.

En consecuencia, el chileno presentó el recurso al día siguiente y se solicitó un informe al director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo.

Fue así como el tribunal concluyó que la decisión resultó desproporcionada y sin motivación suficiente, ya que la Sala explicó que "los dibujos no se ubicaban en la página de datos personales ni afectaban la identificación del portador", consignó la radio local CRC89.1.

Los detalles del fallo de tribunal costarricense

En concreto, el fallo estableció que "la Dirección General de Migración y Extranjería incurrió en una actuación desproporcionada y carente de motivación suficiente".

Según se lee en el documento publicado por el Poder Judicial, esto "devino en una afectación a la libertad ambulatoria del tutelado. Bajo tal estado de las cosas, lo procedente es acoger el recurso".

Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, señaló al medio antes citado que migraciones aplicó la reglamentación dispuesta respecto a que el pasaporte no debe presentar alteraciones.

"Lo que sucedió acá es que el pasaporte venía rayado y la policía procedió al rechazo. No obstante, estamos desde Migración girando algunas instrucciones para poder cumplir con los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional", declaró.

En el sentido, explicó, "de establecer los parámetros administrativos adecuados a efectos de determinar cuándo debe ser procedente o no el rechazo de un pasaporte por algún tipo de alteración”, argumentó.