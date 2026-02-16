 Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina VIDEO | Incidentes en desalojo de Toma Santa Marta: Pobladores detenidos tras altercado con Carabineros Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 15:57

Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina

El chileno fue retenido en diciembre pasado en el Aeropuerto Juan Santamaría por presentar el documento con "alteraciones", según los funcionarios. La Corte Suprema estableció que la decisión fue "desproporcionada".

Publicado por CHV Noticias

Un favorable resultado obtuvo un ciudadano chileno en Costa Rica, luego de que le fuera prohibido el ingreso por un insólito motivo: Tenía el pasaporte rayado con dibujos realizados por su sobrina.

La acción judicial consistió en un recurso hábeas corpus que fue ingresada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

El caso ocurrió el pasado 1 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Juan Santamaría, en la capital de San José, cuando funcionarios de migración consideraron que el documento presentaba alteraciones.

Por dicha razón los oficiales le impidieron el ingreso al país al considerar que hubo una alteración al haber dibujos en varias de sus páginas, aún cuando no tuvo problemas en su escala previa en Panamá.

En consecuencia, el chileno presentó el recurso al día siguiente y se solicitó un informe al director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo.

Fue así como el tribunal concluyó que la decisión resultó desproporcionada y sin motivación suficiente, ya que la Sala explicó que "los dibujos no se ubicaban en la página de datos personales ni afectaban la identificación del portador", consignó la radio local CRC89.1.

Los detalles del fallo de tribunal costarricense

En concreto, el fallo estableció que "la Dirección General de Migración y Extranjería incurrió en una actuación desproporcionada y carente de motivación suficiente".

Según se lee en el documento publicado por el Poder Judicial, esto "devino en una afectación a la libertad ambulatoria del tutelado. Bajo tal estado de las cosas, lo procedente es acoger el recurso".

Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, señaló al medio antes citado que migraciones aplicó la reglamentación dispuesta respecto a que el pasaporte no debe presentar alteraciones.

"Lo que sucedió acá es que el pasaporte venía rayado y la policía procedió al rechazo. No obstante, estamos desde Migración girando algunas instrucciones para poder cumplir con los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional", declaró.

En el sentido, explicó, "de establecer los parámetros administrativos adecuados a efectos de determinar cuándo debe ser procedente o no el rechazo de un pasaporte por algún tipo de alteración”, argumentó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Eclipse Solar 2026: A qué hora es y dónde se verá el Anillo de Fuego este martes

Este martes se vivirá el primer fenómeno astronómico de febrero del 2026, el que será visible en distintos lugares del mundo, entre ellos algunas zonas de Chile.

16/02/2026

Investigan apuñalamiento en San Ramón: Hombre habría sido asesinado por expareja de su actual conviviente

Según la testigo del crimen, pareja de la víctima fatal, el sujeto llegó gritando y lanzando amenazas. Una vez entró al inmueble apuñaló al fallecido en más de 11 oportunidades.

16/02/2026

Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla”

La influencer conoció este lunes al bailarín profesional que la acompañará en sus coreografías. A través de Instagram, compartió imágenes junto al destacado artista.

16/02/2026

Hasta $150 mil por Bono de Término de Conflicto: Estos trabajadores pueden recibirlo

Tras finalizar su trámite, la Ley 21.806 fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero. Con ello, entró en vigencia la normativa que fija el reajuste de las remuneraciones para el sector público, además de aguinaldos y beneficios.

16/02/2026