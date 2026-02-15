Cambio de hora 2026: Este día comienza el horario de invierno en gran parte del territorio nacional - Chilevisión

En esta ocasión los relojes deberán retrasarse una hora, dando la bienvenida a atadeceres más tempranos,

En plena quincena de febrero muchos se preguntan hasta cuándo durará el horario de verano para pasar al de invierno y se empiece a oscurecer más temprano.

¿Cuándo es el cambio de horario en Chile?

El horario de verano rigirá en Chile hasta el sábado 4 de abril a las 23:59 horas. Por esto último es que al ser las 00:00 del 5 de abril se retrasará una hora el reloj.

Cabe señalar que en Chile contienental el cambio es para todo el país excepto en la región de Magallanes y la Antártica, en donde mantienen su horario habitual.

Respecto al Chile Insular, a las 22:00 horas locales del 4 de abril se atrasarán los relojes, manteniendo la diferencia horaria de 2 horas respecto a Chile Continental.