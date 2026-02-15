 Nicole reaparece en redes sociales tras bullada separación con Sergio Lagos - Chilevisión
15/02/2026 14:16

Nicole reaparece en redes sociales tras bullada separación con Sergio Lagos

La cantante retomó su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño de la gente.

Publicado por Josefina Vera

Hace solo dos días que Cecilia Gutiérrez confirmó el quiebre amoroso de Sergio Lagos y Nicole tras 20 años de relación.

Desde entonces, la expareja se ha mantenido alejada de las redes sociales ni ha entregado más declaraciones al respecto, solo el presentador de televisión dio a conocer los motivos del quiebre a través de la misma periodista.

Sin embargo, ahora la cantante volvió a su cuenta de Instagram con un particular posteo, el primero desde que se supo del fin de su matrimonio.

La reaparición de Nicole en Instagram

Pese a lo que muchos de sus seguidores esperaban, Nicole retomó el uso de sus redes sociales, aunque fue para agradecer al público que se presentó en su último concierto, en el Día del Amor.

"Gracias a toda la comuna del Maule, estuvo lindo y se sintió todo ese cariño", escribió la artista junto a una serie de fotografías del show.

El post tuvo bastante reacciones y alrededor de 100 personas, la felicitaron por el espectáculo que brindó en la región del Maule. Sin embargo, ninguno hizo referencia a su separación con Sergio Lagos.

