"Tú eres de los mismos": El mensaje de Edmundo Varas en apoyo a Américo que desató ola de críticas en redes - Chilevisión

El exchico reality comentó una publicación del cantante en medio de su quiebre con Yamila Reyna.

En medio de la polémica tras el quiebre amoroso entre Américo y Yamila Reyna, un comentario de Edmundo Varas en apoyo al cantante desató una ola de críticas en redes sociales.

Todo inició con una reflexión que compartió el cantante en su cuenta de Instagram, hablando del difícil momento personal que estaba pasando luego de que se conocieran detalles de una pelea que protagonizó con la comediante.

"Una pausa... otra vez. Respirar... profundo. Reflexionar... sin discriminar. Mirarse... sin filtros. Observar... a todos y todo (este es el momento). Esperar... con paciencia y fuerza", partió diciendo.

Luego, afirmó que "el silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aún estoy aprendiendo de ellas)".

"¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito. El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero", remató el músico.

Polémica por apoyo de Edmundo

Según recogió Página 7, Edmundo Varas compartió un mensaje solidarizando con el momento de Américo.

"Sentir y soltar. Mirarse hacia dentro con honestidad, abrazar lo que somos, reconocer el propósito que habita en nosotros y continuar el camino con conciencia y valentía. Un abrazo, Américo”, escribió.

Sin embargo, usuarios recriminaron el comentario, recordándole al exchico reality episodios de su pasado.

“Tú eres de los mismos”, “te pasas” y "Mmra quién aconseja… la moral”, fueron algunos de los comentarios.

Tras las críticas, Edmundo Varas optó por marginarse de las redes sociales y desactivó momentáneamente su perfil de Instagram.