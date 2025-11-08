 “Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | El comentado saludo de pdte. Boric a Javier Milei en Bolivia: No se levantó de su asiento Contraloría abre investigación por millonarios aportes del Gobierno a ONG Trekan Es una joven madre: Confirman identidad de cuerpo encontrado calcinado en fosa de San Vicente ¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil “¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 10:29

“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

Publicado por CHV Noticias

Francoise Perrot habló sobre la relación financiera que mantiene con Edmundo Varas, luego de señalar que la exfigura televisiva comenzó recién este año a pagar la pensión alimenticia de su hija.

La exchica reality aseguró en Que te lo digo que actualmente Varas "está pagando una pensión alimenticia a partir de agosto de este año y hasta el momento no ha fallado, vamos bien. Empezó a pagar después de 15 años".

En esa línea, la influencer también reveló cuánto dinero recibe por parte de Edmundo Varas, monto que, según explicó, fue determinado por el tribunal de familia.

De acuerdo con sus declaraciones, el ex chico reality le transfiere $211.000 al mes, el mínimo legal establecido.

“Pucha, para que ojalá empiece a cumplir y siga cumpliendo. Si es lo que puede dar, que lo dé. A estas alturas no estoy ni ahí con seguir peleando, quiero seguir en paz y enfocada en lo que estoy ahora”, finalizó Perrot.

Declaraciones Edmundo Varas

Durante el mismo capítulo del programa, Sergio Rojas, panelista del espacio, se puso en contacto con Varas para obtener su versión de los hechos.

"Estoy en una fase de la vida demasiado bonita, importante. No tengo que darle explicaciones a nadie", aseguró Edmundo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer

La pareja oficializó su relación a través de un video en el que ambos aparecen caracterizados como los protagonistas de la película Rapunzel.

08/11/2025

“No la tengo tan...”: Karla Melo realizó potente descargo en medio de tratamiento contra el cáncer

La actriz se encuentra en la fase final del tratamiento que incluye un ciclo de 15 radioterapias; sin embargo, trajo consigo una carga emocional que Melo decidió compartir con sus seguidores en sus redes sociales.

08/11/2025

“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

08/11/2025

“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género

La pareja publicó un video donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

08/11/2025