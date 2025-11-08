“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia - Chilevisión

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

Francoise Perrot habló sobre la relación financiera que mantiene con Edmundo Varas, luego de señalar que la exfigura televisiva comenzó recién este año a pagar la pensión alimenticia de su hija.

La exchica reality aseguró en Que te lo digo que actualmente Varas "está pagando una pensión alimenticia a partir de agosto de este año y hasta el momento no ha fallado, vamos bien. Empezó a pagar después de 15 años".

En esa línea, la influencer también reveló cuánto dinero recibe por parte de Edmundo Varas, monto que, según explicó, fue determinado por el tribunal de familia.

De acuerdo con sus declaraciones, el ex chico reality le transfiere $211.000 al mes, el mínimo legal establecido.

“Pucha, para que ojalá empiece a cumplir y siga cumpliendo. Si es lo que puede dar, que lo dé. A estas alturas no estoy ni ahí con seguir peleando, quiero seguir en paz y enfocada en lo que estoy ahora”, finalizó Perrot.

Declaraciones Edmundo Varas

Durante el mismo capítulo del programa, Sergio Rojas, panelista del espacio, se puso en contacto con Varas para obtener su versión de los hechos.

"Estoy en una fase de la vida demasiado bonita, importante. No tengo que darle explicaciones a nadie", aseguró Edmundo.