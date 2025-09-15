“Fran, amiga, me están pegando”: Francoise Perrot revela que presenció agresión a Ariela Medeiros - Chilevisión

La ex chica Mekano es amiga y parte del círculo cercano de quien actualmente acusa de presuntas agresiones por parte de su expareja. En Primer Plano recordó un delicado episodio en medio de una fiesta.

Francoise Perrot entregó un exclusivo testimonio a Primer Plano, donde contó que fue testigo de una presunta agresión que haría sufrido Ariela Medeiros por parte de su expareja.

La ex chica Mekano es parte del círculo íntimo de la denunciante y contó en el espacio haber presenciado un supuesto episodio de violencia.

Al ser consultada por el espacio de Chilevisión, Perrot recordó un supuesto incidente ocurrido en la celebración de una fiesta en la casa de la propia Medeiros y su entonces pareja, Antonio Lennon Di Fonte.

Francoise Perrot respalda versión de Ariela Medeiros y revela episodio

Francoise Perrot recordó que "yo con mi marido tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en Año Nuevo".

Según su relato, ambos fueron a "pasar el Año Nuevo con ellos a la parcela en Algarrobo", celebración que terminó empañada por lo que calificó como "una situación muy desagradable".

Aunque no entró en detalles, afirmó que, junto a su pareja, vieron "violencia en esos momentos". También, tuvo duras palabras para el romance de Medeiros y Lennon, que tildó de "relación muy tóxica".

"Estábamos en Año Nuevo, en su casa, los tres, con mi marido y ella en la pisicina, porque este tipo estaba en su pieza encerrado", relató Perrot.

En la misma línea, complementó que "Ariela en un momento va al baño y sentimos unos gritos de adentro diciendo: 'Fran, amiga, me están pegando'".

"Entramos con mi marido y la Ariela estaba (con el rostro tapado), y ahí mi marido se tuvo que meter a defenderla", agregó.

Gerardo Rivera, esposo de Perrot, detalló: "Nosotros fuimos corriendo a la casa, y cuando entramos, vimos a la Ariela cubierta de sangre y yo voy directo donde Antonio, le digo '¿qué te pasa, cómo le pegas a una mujer?'. Y por defender a la Ariela y defenderme yo, le tuve que pegar al gallo".

Y, aunque ella lo vio así, la ex chica Mekano que hoy denuncia malos tratos, confiesa que en aquel entonces prefirió bajarle el perfil.

"Fue como un malentendido ahí, fue como lo vi, solo un empujón, no fue nada", señaló Ariela Medeiros al recordar esa época.

