 Atención pensionados: Dos nuevos bonos se comenzarán a pagar desde enero de 2026 - Chilevisión
04/12/2025 09:09

Atención pensionados: Dos nuevos bonos se comenzarán a pagar desde enero de 2026

Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados, ambos pagos que comenzarán a entregarse desde enero a las personas que cumplan con los requisitos establecidos.

Publicado por Gabriela Valdés

Dos nuevos bonos debutarán a inicio del 2026. Ambos son beneficios de la Reforma Previsional, uno incorpora un apoyo estatal destinado a mejorar las pensiones de los jubilados y otro busca reducir las brechas que afectan a las mujeres, considerando su mayor expectativa de vida.

A partir de enero, los pensionados podrán acceder a dos nuevos beneficios. Además, la cobertura del aporte estatal se ampliará a quienes tengan 75 años o más, ya que hoy únicamente está disponible para mayores de 82 años.

Compensación por Expectativa de Vida

Este beneficio entrega a las mujeres pensionadas un monto adicional en Unidades de Fomento (UF), similar a una renta vitalicia, con el fin de complementar su pensión y disminuir las brechas derivadas de su mayor expectativa de vida.

La compensación mínima es de 0,25 UF (equivalente a $9.910 en noviembre) y comienza a pagarse desde los 65 años, incluso si la pensionada obtuvo su jubilación antes.

El porcentaje del beneficio depende de la edad en que se realizó la pensión:

  • 65 años: 100%

  • 64 años: 75%

  • 63 años: 50%

  • 62 años: 25%

  • 61 años: 15%

  • 60 años: 5%

El pago se iniciará en enero de 2026 y se entregará automáticamente, sin necesidad de postulación.

Beneficio por Años Cotizados

Este aporte está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, que tengan 65 años o más y cumplan los siguientes requisitos:

  • Mujeres: al menos 120 meses (10 años) cotizados.

  • Hombres: al menos 240 meses (20 años) cotizados.

En ambos casos, se consideran hasta 25 años de cotizaciones. El monto asignado es de 0,1 UF (aprox. $3.964 en noviembre) por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales (alrededor de $99.108).

Este beneficio se suma directamente a la pensión, independiente del saldo en la cuenta individual.

El pago comenzará en enero de 2026 para quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más al 31 de julio de 2025.

Quienes se pensionen desde el 1 de agosto de 2025 recibirán el aporte una vez que se les pague su primera pensión, incluyendo retroactivos cuando corresponda.

Amplía aumento de PGU

El 2026 también llega otra novedad de la Reforma Previsional: La ampliación a un nuevo grupo de beneficarios del aumento de la PGU

Desde el próximo año, las personas de 75 años o más serán parte del aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil.

Este mayor monto ya fue puesto en marcha este 2025 para quienes tienen 85 años o más.

