¿Quién es Carla? La mujer con la que Marcelo “Chino” Ríos habría tenido un romance en paralelo - Chilevisión

29/12/2025 11:57

¿Quién es Carla? La mujer con la que Marcelo “Chino” Ríos habría tenido un romance en paralelo

Según explicaron en el panel de Primer Plano, el extenista habría viajado a Chile para verla y evaluar la posibilidad de vivir juntos, hasta que el "Chino" comenzó un romance con Vanessa Bourgeois.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se dio a conocer que Marcelo "Chino" Ríos habría tenido una relación paralela a la de Vanessa Bourgeois desde hace ocho meses con una mujer llamada Carla.

El extenista habría tenido como propósito viajar a Chile para hablar de los próximos pasos en su relación y evaluar vivir juntos, ya sea en Chile o Estados Unidos, pero luego comenzó un romance con Bourgeois.

¿Quién es “Carla”, la segunda conquista de Chino Ríos?

"Habría tenido una relación, digamos 'digital' con esta mujer de nombre Carla desde el mes de julio de este año. Ellos se habrían conocido por ahí por mayo", reveló Pablo Candia en el último capítulo de Primer Plano.

En esa misma línea, agregó: "El círculo cercano de esta persona me dice que Chino Ríos con Carla tenían presupuestado entrar a pensar, conversar, en que esta relación no solamente quedara en lo digital, sino que también pudiesen vivir juntos, o acá en Chile, o la señorita Carla irse fuera del país".

Por su parte, Paula Pavic reveló que ella fue el nexo entre Chino Ríos y Carla, dado que esta última le habló por Instagram para contarle que quería comunicarse con Ríos, puesto que se conocían desde niños y vivían cerca durante su infancia.

En el panel de Primer Plano expusieron una serie de potentes mensajes de Marcelo Ríos a esta conquista, a quien hace tres semanas le escribió: "Esta mujer ya tiene dueño, así que están todos hasta el loli (sic) y, lamentablemente, no cualquier dueño".

"Me dicen que a ella (Carla) no le gusta esto de la fama, por eso tenía el perfil de Instagram cerrado y él le habría exigido a ella que abriera su Instagram para que la gente viera que estaba con ella", detalló Pablo Candia.
Finalmente, Cecilia Gutiérrez detalló que el ex número uno del tenis mundial, se comunicó con ella en septiembre para aclararle que no existía nada romántico con Carla porque él quería volver con Christin Chelsea, lo que no se concretó.

Revive el capítulo de Primer Plano:

