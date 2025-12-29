 “Hasta el jueves recién pasado”: Nueva pareja de Chino Ríos habría tenido romance con senador y empresario - Chilevisión
29/12/2025 09:56

“Hasta el jueves recién pasado”: Nueva pareja de Chino Ríos habría tenido romance con senador y empresario

En el panel de Primer Plano expusieron que el senador "es conocido" y pidió que no se revelara su nombre, mientras que el empresario y ella terminaron la semana pasada.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo en Primer Plano se revelaron impactantes detalles sobre Vanessa Burgeois, la nueva conquista de Marcelo “Chino” Ríos, entre ellas, que ambos habrían tenido relaciones amorosas paralelas.

Burgeois habría tenido dos relaciones y una de ellas terminó el pasado jueves, mientras que el extenista mantenía un romance hace meses con una mujer en Viña del Mar.

¿Vanessa Bourgeois estuvo en una relación con un senador?

“Ella igual es de compartir sobre todo en WhatsApp que se pueden subir historias, comparte mucho los lugares, dónde está, con quién se junta y dentro de las personas que mostró que compartía está este senador del sur, es conocido”, dijo Danilo 21 sobre Vanessa Bourgeois.

En esa misma línea, Vasco Moulian aseguró que el senador en cuestión le habló para pedirle que no se revelara su nombre “porque parece que está en pareja el hombre”, mientras que Danilo 21 confirmó la información e hizo hincapié en que no se trataba de una relación de amistad.

“Le complica porque él salió con la niña como amigos y ahora tendría una nueva pareja”, señaló Francisca Merino, quien añadió: “No quiere que lo vinculen con Vanessa”.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez lanzó un bombazo y expuso que Bourgeois tenía otra relación: “Hasta el jueves recién pasado, Vanessa estaba saliendo, estaba en pareja con el dueño de un local de sushi en la comuna de San Miguel y yo hablé con él”. 

Por su parte, Pablo Candia concluyó: “A mí me dijeron que (…) así como Vanessa se habría juntado con este personaje el jueves pasado, me dicen que Chino se habría juntado con Carla el domingo pasado también”.

Revive el capítulo de Primer Plano:

