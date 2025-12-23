 “Tiene dueño”: Quién es Vanessa Sofía, la joven que conquistó en dos días al Chino Ríos - Chilevisión
23/12/2025 18:55

“Tiene dueño”: Quién es Vanessa Sofía, la joven que conquistó en dos días al Chino Ríos

Tanto la nutricionista como el extenista se han dedicado apasionados y románticos mensajes en Instagram. "Bellísima es poco, pero me contaron que tiene dueńo y no es cualquier dueńo", escribió él.

Publicado por CHV Noticias

"Me contaron que tiene dueño y no es cualquier dueño, hay que tener cuidado", comentó Marcelo Ríos en una fotografía de Vanessa Sofía, quien sería la nueva enamorada del extenista luego de su separación definitiva de Paula Pavic.

Fue el propio otrora número 1 del mundo quien presentó a la mujer en sus redes sociales, pues este martes publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a un romántico encabezado que dejó a nadie indiferente.

Vanessa es una nutricionista e influencer chilena con más de 95 mil seguidores en la plataforma. Es dueña de una cuenta alterna donde comparte información y tips nutricionales para sus seguidores y seguidoras.

"Me especializo en reeducación nutricional: Te ayudo a saber qué comer y cómo comerlo, sin que tengas que privarte de nada pero teniendo en cuenta el valor nutricional de cada alimento", describe su página web.

Aunque ninguno ha confirmado desde cuándo están juntos, a juzgar por sus dedicatorias, al parecer llevarían tiempo en este romance. "Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar… También te adoro, gracias por hacerlo especial", escribió ella.

Chino Ríos sorprendió con apasionada dedicatoria

Cabe mencionar que fue esta tarde cuando el exdeportista presentó a su presunta pareja mediante un post, a poco más de cinco meses de su quiebre con Christin Chelsea, de 20 años.

"Primero, nunca pensé que existieran mujeres como tú", comenzó comentando el Chino en una publicación en Instagram, la cual acompañó con una fotografía de la profesional.

"Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaron en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe", agregó.

Durante esta misma jornada, la propia Vanessa dedicó un post para el Chino Ríos: "La vida da vueltas  inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar".

