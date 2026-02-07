 Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega - Chilevisión
Minuto a minuto
EN VIVO | Sigue acá la presentación de los delegados y subsecretarios de José Antonio Kast Tragedia en el Estuario de Reloncaví: Auto desbarrancó y tres personas fallecieron En el mismo lugar, a dos años de su muerte: Instalan placa homenaje a expdte. Sebastián Piñera en Lago Ranco Por repentina muerte: La emotiva despedida a joven surfista en La Serena Había historial de violencia: Decretan 20 años de cárcel para jinete que mató a su pareja en San Vicente de Tagua Tagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/02/2026 12:12

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

Publicado por Josefina Vera

Uno de los beneficios estatales más esperados a inicio de año es el Bono Útiles Escolares, el que consiste en un kit con los materiales básicos para que un alumno pueda ir al colegio.

A menos de un mes para que se dé inicio a un nuevo escolar, las familias pueden revisar si son beneficiarias del  Programa Útiles Escolares (PUE), el apoyo no monetario que no necesita postulación.

¿Mi hijo recibirá el kit de útiles escolares?

Si bien este beneficio del Estado no es postulable, el o la estudiante debe contar con una serie de requerimientos para poder obtener uno de los kits que entregará el colegio. Estos son:

  • Estar matriculado en educación parvularia, básica o media.
  • Pertenecer a un establecimiento municipal, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o particular subvencionado.
  • Ser parte de los tramos de menores ingresos en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo recibirás el Bono de Útiles Escolares?

La entrega de los kits de útiles escolares estará agendada para llegar entre los meses de febrero y marzo a los establecimientos educacionales.

Sin embargo, los colegios son los encargados de entregar dicho beneficio, por lo que la fecha exacta varía según cada escuela.

¿Qué contiene el kit del Bono Útiles Escolares?

Los kits del Programa de Útiles Escolares van diferenciados de acuerdo al nivel educacional del beneficiario:

  • Set Educación Parvularia
  • Set de Primer Ciclo Básico (1º a 4º año)
  • Set de Segundo Ciclo A Básica (5º a 7º año)
  • Set de Segundo Ciclo B Básica (8° año)
  • Set de Enseñanza Media
  • Set de Enseñanza Adultos
  • Set de Artes y Manualidades NEE
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

Fatal accidente de tránsito en Huechuraba deja 2 muertos: Conductor estaba en estado de ebriedad

El conductor huyó del lugar, pero después llamó a Carabineros para notificar el accidente. De manera preliminar se informó que las víctimas son mayores de edad.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Tragedia en el Estuario de Reloncaví: Auto desbarrancó y tres personas fallecieron

Las víctimas serían turistas que se encontraban recorriendo la localidad cuando su auto se desbarrancó.

07/02/2026