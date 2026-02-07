Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega - Chilevisión

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

Uno de los beneficios estatales más esperados a inicio de año es el Bono Útiles Escolares, el que consiste en un kit con los materiales básicos para que un alumno pueda ir al colegio.

A menos de un mes para que se dé inicio a un nuevo escolar, las familias pueden revisar si son beneficiarias del Programa Útiles Escolares (PUE), el apoyo no monetario que no necesita postulación.

¿Mi hijo recibirá el kit de útiles escolares?

Si bien este beneficio del Estado no es postulable, el o la estudiante debe contar con una serie de requerimientos para poder obtener uno de los kits que entregará el colegio. Estos son:

Estar matriculado en educación parvularia, básica o media .

. Pertenecer a un establecimiento municipal, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o particular subvencionado .

. Ser parte de los tramos de menores ingresos en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo recibirás el Bono de Útiles Escolares?

La entrega de los kits de útiles escolares estará agendada para llegar entre los meses de febrero y marzo a los establecimientos educacionales.

Sin embargo, los colegios son los encargados de entregar dicho beneficio, por lo que la fecha exacta varía según cada escuela.

¿Qué contiene el kit del Bono Útiles Escolares?

Los kits del Programa de Útiles Escolares van diferenciados de acuerdo al nivel educacional del beneficiario: