Caballo de Fuego en el horóscopo chino: Qué significa, quiénes son y cuándo comienza a regir - Chilevisión

Este año comienza el año nuevo chino y con ello un nuevo periodo de cambios significativos y simbólicos para la cultura del gigante asiático.

Según el horóscopo chino muy pronto se dará inicio a un nuevo año, el cual marca la llegada de un ciclo que se identifica con alguno de los 12 animales que componen el zodiaco chino, en esta oportunidad es el caballo.

Este nuevo inicio de año trae consigo distintos cambios de acuerdo a la tradición del gigante asiático. En ese sentido, se viene un movimiento y un fuerte impulso hacia la libertad personal.

El martes 17 de febrero empieza oficialmente el año nuevo chino y se abre paso al comienzo de otro periodo y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

¿Qué significa el caballo de fuego?

Esta predicción se basa en signos y elementos, en este caso el caballo y el fuego respectivamente.

El caballo es considerado un signo fuerte y enérgico, ligado al progreso y a la búsqueda constante de nuevos horizontes.

Por ello este año se favorecen los cambios rápidos, los viajes, el crecimiento profesional y la innovación, el llamado es a salir de la zona de confort.

Por el lado del elemento fuego está asociado a la pasión, la acción, el liderazgo y la transformación.

Los representantes del caballo de fuego

Son representantes del signo caballo de fuego, todos aquellos que hayan nacido en los años: