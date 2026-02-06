 Caballo de Fuego en el horóscopo chino: Qué significa, quiénes son y cuándo comienza a regir - Chilevisión
Minuto a minuto
Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua Carabineros detiene a exhibicionista por actos de connotación sexual en vía pública en Puerto Montt Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 17:18

Caballo de Fuego en el horóscopo chino: Qué significa, quiénes son y cuándo comienza a regir

Este año comienza el año nuevo chino y con ello un nuevo periodo de cambios significativos y simbólicos para la cultura del gigante asiático.

Publicado por Lisette Pérez

Según el horóscopo chino muy pronto se dará inicio a un nuevo año, el cual marca la llegada de un ciclo que se identifica con alguno de los 12 animales que componen el zodiaco chino, en esta oportunidad es el caballo.

Este nuevo inicio de año trae consigo distintos cambios de acuerdo a la tradición del gigante asiático. En ese sentido, se viene un movimiento y un fuerte impulso hacia la libertad personal.

El martes 17 de febrero empieza oficialmente el año nuevo chino y se abre paso al comienzo de otro periodo y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

¿Qué significa el caballo de fuego?

Esta predicción se basa en signos y elementos, en este caso el caballo y el fuego respectivamente.

El caballo es considerado un signo fuerte y enérgico, ligado al progreso y a la búsqueda constante de nuevos horizontes.

Por ello este año se favorecen los cambios rápidos, los viajes, el crecimiento profesional y la innovación, el llamado es a salir de la zona de confort.

Por el lado del elemento fuego está asociado a la pasión, la acción, el liderazgo y la transformación. 

Los representantes del caballo de fuego

Son representantes del signo caballo de fuego, todos aquellos que hayan nacido en los años:

  • 1954
  • 1966
  • 1978
  • 1990
  • 2002
  • 2014
  • 2026
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026