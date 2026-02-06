Bono de $450 mil para mujeres sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con tu RUT - Chilevisión

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses a personas y familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono busca fortalecer los ingresos y apoyar el proceso de inclusión social de los hogares más vulnerables en Chile.

¿Cuánto es el monto del Bono de Protección en 2026?

El monto del bono podría llegar hasta 450 mil en 24 meses y varía según el tiempo que la persona o familia lleva recibiendo el beneficio.

Los valores publicados para el año 2026 son:

Meses 1 al 6: $23.694 mensuales

Meses 7 al 12: $18.033 mensuales

Meses 13 al 18: $12.398 mensuales

Meses 19 al 24: $22.007 mensuales (valor equivalente al Subsidio Único Familiar – SUF)

Estos montos se reajustan cada 1 de febrero de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Requisitos para recibir el Bono de Protección

El Bono de Protección no se postula directamente. Para acceder a él, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades: Esto incluye programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Aceptar la invitación del Ministerio: La persona debe haber firmado la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención del programa asignado.

¿Cómo consultar con tu RUT si te corresponde el Bono de Protección?

Puedes verificar si eres beneficiario a través del sitio web de ChileAtiende. Una vez ahí, basta con digitar el RUT y presionar “Consultar”.